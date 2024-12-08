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Kayserispor ile Alanyaspor Golsüz Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Kayserispor ile Alanyaspor Golsüz Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ve Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmada her iki takım da ciddi pozisyonlar yakaladı fakat kalecilerin başarılı kurtarışlarıyla gol çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Boa Morte'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Kartal'ın köşeye sert vuruşunda kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

27. dakikada savumanın arkasına doğru kullanılan taç atışıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Agusto'nun şutunda kaleci Onurcan topu ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kartal topu arka direğe doğru gönderdi. Ceza sahası içerisinde Attamah'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon sert vurdu, kaleci Ertuğrul üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec topu kaleye gönderdi. Onurcan sol üst köşeye giden topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Yedekler: Şamil Öztürk, Bourabia, Jeanvier, Uzodimma, Baran Ali, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Hwang Ui-Jo, Augusto, Cordova

Yedekler: Mert Furkan, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Rony Lopes, Arda Usluoğlu, Nicolas Jenvier, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Nejdet Nezir, Juan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Fatih, Efecan (Alanyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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