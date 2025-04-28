Kayserispor, İkinci Yarının Parlayan Takımı Oluyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürüyor. Son olarak Rizespor engelini de kayıpsız geçen Kayserispor 40 puana ulaştı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 16 puanla küme düşme hattı içerisinde noktalayan Sarı kırmızılılar, ikinci yarıda yakaladığı ivme ile takdir topluyor. 5-2'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında oynadığı 12 müsabakada 7 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, 2 kez mağlup oldu. 12 maçta hanesine 24 puan yazdıran Kayserispor, kümede kalma adına çok önemli engelleri geride bıraktı.

Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarını kazanan Kayseri temsilcisi, Trabzonspor, Eyüpspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte sadece Beşiktaş ve Gaziantep ile deplasmanda oynadığı maçlardan puansız ayrıldı. - KAYSERİ