Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi

Resmen deprem fırtınası! 7 saatte tam 65 sarsıntı

Kayserispor, İkinci Yarının Parlayan Takımı Oluyor

Kayserispor, İkinci Yarının Parlayan Takımı Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Rizespor'u da mağlup eden Kayserispor, bu galibiyetle toplamda 40 puana ulaştı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürüyor. Son olarak Rizespor engelini de kayıpsız geçen Kayserispor 40 puana ulaştı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 16 puanla küme düşme hattı içerisinde noktalayan Sarı kırmızılılar, ikinci yarıda yakaladığı ivme ile takdir topluyor. 5-2'lik Sivasspor yenilgisi sonrasında oynadığı 12 müsabakada 7 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, 2 kez mağlup oldu. 12 maçta hanesine 24 puan yazdıran Kayserispor, kümede kalma adına çok önemli engelleri geride bıraktı.

Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarını kazanan Kayseri temsilcisi, Trabzonspor, Eyüpspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte sadece Beşiktaş ve Gaziantep ile deplasmanda oynadığı maçlardan puansız ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.