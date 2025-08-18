Kayserispor-Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Kayserispor-Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
Güncelleme:
Süper Lig 2025-2026 sezonunda Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın bilet fiyatları 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 TL arasında belirlendi. Bilet satışları Passo üzerinden başladı.

Süper Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü; 24 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 arasında belirledi.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Haydi Kayseri Şehrin Kalbi'nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunulmuştur" ifadelerine yer verildi. Kayserispor-Galatasaray maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde;

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 4 bin 38 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 4 bin 538 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 5 bin 538 TL

Batı Üst tribün bilet fiyatı: 5 bin 38 TL

Batı balkon tribün bilet fiyatı: 6 bin 38 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 3 bin 838 TL - KAYSERİ

