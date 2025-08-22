Kayserispor Forması KKTC Cumhurbaşkanı'na Ulaştı

Kayserispor Forması KKTC Cumhurbaşkanı'na Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye gönderdiği forma için teşekkür etti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye olarak gönderdiği Kayserispor formasının yerine ulaştığını söyledi.

Başkan Açıkalın, paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye olarak gönderdiğim şanlı formamızı, Sayın Tatar'a ileten Nurcan Özdemir hocamıza ve hediyemizi kabul eden Sayın Tatar'a teşekkür ederim. Kayserispor sevdası her yerde" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dünya bu anları konuşuyor! Romanya'daki canlı kura çekiminde şaibe iddiaları

Canlı yayında yapılan kura çekiminde şike iddiaları ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.