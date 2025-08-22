Kayserispor Forması KKTC Cumhurbaşkanı'na Ulaştı

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye olarak gönderdiği Kayserispor formasının yerine ulaştığını söyledi.

Başkan Açıkalın, paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye olarak gönderdiğim şanlı formamızı, Sayın Tatar'a ileten Nurcan Özdemir hocamıza ve hediyemizi kabul eden Sayın Tatar'a teşekkür ederim. Kayserispor sevdası her yerde" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ