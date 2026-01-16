Zecorner Kayserispor'dan Ronael Pierre-Gabriel açıklaması

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, Dinamo Zagreb'ten prensip anlaşarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'in kenti terk ettiğine dair haberlerin çıkmasının ardından sarı-kırmızılı takımdan açıklama geldi.

Zecorner Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmaya varıp 27 yaşındaki Fransız futbolcuyu Kayseri'ye getirdi. Ardından Gabriel ise kenti terk etti. Buna dair bazı sanal medya hesaplarında haberler yayımlanmasının ardından Zecorner Kayserispor tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Hem oyuncu ve hem de kulubü ile anlaşma yapılarak, Fransız futbolcunun da takım ile birlikte antrenmanlara çıktığına vurgu yapılan açıklamada, "Öncelikle kamuoyundan, basında ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı ve yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Basında ve sosyal medyada dolaşan haberlerin ve anlatılan hikayelerin büyük bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu Pierre-Gabriel ile ilgili süreç, tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütülmüştür. Kayserispor Futbol Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma sonrasında, oyuncu kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri'ye gelmiştir. Daha önce üzerinde mutabık kalınan tüm şartlar, sözleşmede açık ve net bir şekilde yer almıştır. Sözleşme; oyuncu ve menajeri tarafından, kendi avukatlarına iletilmiş, hukuki inceleme ve onay süreci tamamlandıktan sonra, hiçbir baskı altında kalınmaksızın ve tamamen hür iradeleriyle imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

'TÜM YASAL HAKLAR SONUNA KADAR KULLANILACAK'

Oyuncunun izin alınmaksızın Kayseri'den ayrıldığına da değinilen açıklamada, "Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu, takımımızla birlikte antrenmana çıkmış; antrenman sonrasında ise burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09: 59'da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, oyuncu menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu, kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri'den ayrılmıştır. Bu yaşananlar, Kayserispor Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle; kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında, Kayserispor Futbol Kulübü, yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.