Kayserispor'da Teknik Direktör ve Yönetim Kurulu Basın Toplantısı

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Teknik Direktör Recep Uçar, takımın hayalleri olduğunu söylerken, Kulüp Başkanı Ali Çamlı da, " Kayserispor'daki problemlerin yüzde 70'i aşılmış durumda" dedi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün sorunlarının yüzde 70'inin aşıldığını söyleyerek, "Kayserispor Kulübü son yıllarda ciddi sıkıntıları bir arada toplamış, adeta sorun yumağı haline gelmiş. Bu sorunları aşmak için buna ne benim şahsi olarak ne de yönetimin gücü yeterdi. Bu sorunları nereden bakarsanız bakın hayal edilemeyecek derecede Kayserispor'daki problemlerin yüzde 60'ını belki de 70'ini aşmış durumda. Onun için benim şöyle bir mantığım yok. Bana bizden önceki yönetimlerle ilgili lütfen soru sormayın. Cevaplamam. Çünkü burada herkes iyi niyetle görev yapmış. İyi yapmış, kötü yapmış. Art niyet olmadığı sürece bunlar bir şekilde tolere edilebilir. Burayı yönetmek de, idare etmek de çok zor. Çünkü çok ağır ekonomik şartlar var. Yazamayacağımız rakamlar ile burası dönüyor. Onun için bize düşen bizden önceki herekse teşekkür edip, önümüze bakmak lazım. Kimin ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız çok önemli" dedi.

Recep Uçar: "Son haftalarda aldığımız skorlar bizi mutlu etti"

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar da, ortak paydalarının Kayserispor'un başarılı olması olduğunu söyleyerek, "Son haftalarda aldığımız skorlar bizi mutlu etti. 22 puanla lig sıralamasında kendimizden bütçe ortalaması ve oyuncu kalitesinden tutunda geçmiş başarılı ile mukayese ile ettiğimizde birçok anlamda önde olan takımlarla puan anlamında aynı yerlerde olabilmek bizi mutlu ediyor. Bunu sene sonuna kadar olabildiğince en iyi şekilde götürmek ortak amacımız. Önemli olan tek ortak paydamız Kayserispor'un başarılı olması. Bunun içinde bizler elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Futbolda başarı tek parametre ile oluşan bir olgu değil. Kulüp olarak geçiş dönemindeyiz. Uzun vadede Kayserispor'un yaşaması, art arda gelen başarılar elde etmesi hepimizin ortak amacı. Başkanımızın cümlesi ile ekonomik anlamda yüzde 70 oranında sorunları çözdüler. Gece gündüz çalışan, emek koyan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber daha önünü görebilen daha aydınlık günleri burada yaşamak nasip olur. Ayaklarımız yere sağlam basacak onu da net söyleyeyim. Henüz 3'te 1'i bitmemiş olan ligde henüz hiçbir şey başarmadık. Zorlu bir fikstürümüz var. Ayaklarımız yere sağlam basarak, şu ana kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kulüp olarak şu an itibariyle orta, uzun vadeli hedefler koymadık. Sportif olarak söylüyorum bunu çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bizim amacımız her zaman bir öncekinin daha iyisini yapabilmek. İddialı laflar konuşmak kolaydır, önemli olan bunu yerine getirebilmek. Herkesin desteğine ihtiyacım var. Kalbi Kayserispor ile atan herkesi yanımızda olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Takım olarak hayalleri ve hedefleri olduğunu söyleyen Recep Uçar, "Bir insanın hayal ettiği, başarmak istediği hedefleri var. Çok ciddi efor sarf ediliyor. Ocak ayında transfer tahtamız inşallah açık olacak ama benim bunu görmem lazım en başta. Belki arkadaşlar dahil edeceğiz. Dolayısıyla şu anda evet orta ve uzun vadeli belirli kulüplerde koyabilirsiniz ama Kayserisporumuz için şu anda uzun vadeli hedeflerin çok rasyonel olmadığını düşünüyorum. Elbette içimde yaşadığım hem antrenör olarak başarmak istediğim hem de Kayserispor'un bir yere gelmesini istediğim bir hedef elbette var." şeklinde konuştu. - KAYSERİ