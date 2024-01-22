Kayserispor'da Stephane Bahoken sakatlandı

Kayserispor Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stephane Bahoken'in birkaç hafta formasından uzak kalacağını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da kupa maçında sakatlanan forvet oyuncusu Stephane Bahoken'in durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Stéphane Bahoken 18.01.2024 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna devam edemeyen oyuncumuzun yapılan tetkiklerinde, sol arka adale dış gurup kasında (biceps femoris) hafif derecede yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir." - KAYSERİ