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Kayserispor'da istifa

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'da istifa

Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Soner Topsakal, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminden ve görevlerinden istifa etti.

Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Soner Topsakal, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminden ve görevlerinden istifa etti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da yönetim kurulunda yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Ali Çamlı, Tufan Koç, Erol Çetin gibi isimlerin istifa ederek görevi bıraktığı Kayserispor'da bu kez de Soner Topsakal istifasını verdi. Kayserispor'da stadyum, taraftar ve localardan sorumlu olarak görev üstlenen Soner Topsakal, işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek yönetim kurulu üyeliğinden ve bulunduğu tüm görevlerden affını isteyerek istifasını verdi.

Kayserispor'da bazı yöneticilerin de istifa hazırlığında olduğu, bayram tatili sonrasında istifalarını verecekleri öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Ali Çamlı, İstifa, Spor, Haberler

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