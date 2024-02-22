Kayserispor, Bu Sezon Saha Avantajını Kullandı
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 93 bin taraftarın desteğini alarak puan mücadelesi verdi.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 93 bin taraftarın desteğini alarak puan mücadelesi verdi.
Kayserispor, Süper Lig serüveninde bu sezon sahasında 93 bin taraftarın desteğini aldı. Şu ana kadar sahasında 13 müsabakaya çıkan Kayserispor, toplam 93 bin taraftarı stada çekmeyi başardı. Kayserispor, bu sezon en çok taraftarı, ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında çekti. Bu maçta 15.993 taraftarı stada çekmeyi başaran sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçında ise 13.154 taraftarın desteğini aldı. Kayserispor bu sezon en az taraftarı 2.488 ile İstanbulspor maçında stada çekebildi. Kayserispor'un sahasında oynadığı müsabakalarda tribüne çektiği taraftar sayısı şöyle:
1.Hafta-Galatasaray-15.993
3.Hafta - Gaziantep FK - 5.649
5.Hafta - Başakşehir FK - 6.841
7.Hafta - Ç.Rizespor - 4.049
9.Hafta - Hatayspor - 4.067
11.Hafta - Alanyaspor - 5.248
13.Hafta - Adana DS - 9.558
15.Hafta - Pendikspor - 5.976
17.Hafta - Fenerbahçe - 13.154
18.Hafta - Sivasspor - 8.200
21.Hafta - İstanbulspor - 2.488
23.Hafta - Antalyaspor - 2.598
25.Hafta - Beşiktaş - 9.190 - KAYSERİ