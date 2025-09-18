Kayserispor-Beşiktaş Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Haberler

Süper Lig erteleme maçında Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 24 Eylül'de satışa sunulacak. Fiyatlar 1.900 TL ile 2.750 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'de Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile tehir edilen Kayserispor-Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre; biletler bin 900 TL ile 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. 19 Eylül Cuma günü saat 11: 00'de batıya çıkarılacak bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Üst tribün bileti: Bin 900 TL

Doğu Üst tribün bileti: 2 bin 100 TL

Doğu Alt tribün bileti: 2 bin 200 TL

Batı Üst tribün bileti: 2 bin 400 TL

Batı Alt tribün bileti: 2 bin 500 TL

Batı Balkon tribün bileti: 2 bin 750 TL

Misafir Tribün bileti: 2 bin 470 TL - KAYSERİ

