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Benhur Keser, 11 yıl sonra yuvaya döndü

Benhur Keser, 11 yıl sonra yuvaya döndü
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, eski oyuncusu Benhur Keser ile 11 yıl aradan sonra yeniden anlaştı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Erzurumspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra memleketine döndü ve 'yarım kalan hikayeyi tamamlayacağını' söyledi.

Kayserispor ; son olarak Erzurumspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Benhur Keser'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon öncesi dış transferde kanat oyuncusu Benhur Keser'i kadrosuna kattı. Son olarak geride kalan sezon Erzurumspor'da forma giyen Benhur Keser; 2026-2027 sezonu itibarı ile sarı kırmızılı formayı giyecek. 30 yaşındaki başarılı oyuncu Benhur Keser, futbola başladığı Kayserispor'a 11 yıl sonra yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Yükünün ağır olduğunu ve yolunun uzun olduğunu belirten Benhur Keser; "Daha 7 yaşındayken kapısından içeri girdiğim futbola başladığım kulübümde 11 sene bütün yaş kategorilerinde forma giymiş, takım kaptanlığı yapmış bu formanın armanın, şehrin ağırlığını bilerek yaşamış ve 18 yaşıma kadar bu bilinçle ve aidiyet duygusuyla mücadele ederek ayrılmıştım. Aslında futbol bizi acımasız ve buruk bir şekilde ayırmıştı. Aradan geçen bu koskoca 11 senede evime dönüp bu kutsal forma altında mücadele etme duygum hiç kaybolmadı ve bu duygu beni daha çok hırslandırıp inançlı azimli daha da mücadeleci bir duruma getirerek formasını giydiğim bütün takımlarda sahaya çıktığımda formanın hakkını vererek büyük başarılara imza atıp nice şampiyonluklar yaşamamdı. Artık kendi şehrime hizmet etme zamanın geldiğini aynı karakterle aynı hırsla aynı aidiyet duygusuyla değil bunların hepsinin bir tık üstünde olacağımı bildiğim için evime yuvama dönme kararı aldım" dedi.

"Sonu şampiyonluk olsun"

Yarım kalan hikayeyi tamamlama kararı aldığını ifade eden Keser; "Genç yaşta evinden ayrılıp başka hikayelerde yer alan o küçük çocuk artık kendi memleketi için savaşıp ve mücadele edip ve yarım kalan hikayesini tamamlama kararını aldı. Ben bir hikaye yazmak ve yazdırmak için buradayım. O hikaye ise kendi şehrinde kendi taraftarının önünde kendi stadyumunda yıllar sonra buraya dönmüş ve bu sene zarfında burada olmamasına rağmen desteklerini bir kez esirgemeyen bu şehrin insanları olan bu armaya gönül vermiş binlerce taraftarı onurlandırıp, gururlandırıp bu memleketin evladı olarak o kupayı büyük Kayserispor taraftarının gözleri önünde inanmış bir takımla inanmış bir taraftarla kendi ellerimle kaldırmak. Yükümüz ağır yolumuz uzun. Sonu şampiyonluk olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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