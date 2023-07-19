Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Ligin 1 numarası ile oynayacağız. Kendi adıma mutluyum'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, fikstür çekimi sonrasında yaptığı yorumda "Ligin 1 numarası ile oynayacağız. Kendi adıma mutluyum" dedi.

Süper Lig fikstür çekimi sonrasında ilk haftada Galatasaray ile eşleşen Kayserispor'da keyifler yerinde. Fikstür çekimi sonrasında kısa bir açıklama yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 19 takımın her biri ile hem içeride hem dışarıda oynayacaklarını dile getirerek, zevkli ve keyifli bir sezon yaşanması dileğinde bulundu.

Başkan Çamlı, ilk hafta Galatasaray ile oynayacak olmalarından ötürü de, kendi adına mutluluk duyduğunu ve Türkiye'nin 1 numarası ile karşılaşacak olmanın keyfini yaşayacaklarını söyledi. Başkan Çamlı, "Ligin son şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayacağız. Türkiye'nin gururu olan bir takımla maç yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ