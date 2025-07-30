Kayserispor, Arnavut Forvet Tuci ile Anlaşma Sağladı

Kayserispor, Arnavut Forvet Tuci ile Anlaşma Sağladı
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Kayserispor, transfer tahtasını açma çabaları devam ederken, Sparta Prag'dan Indrit Tuci ile ön anlaşma imzaladı. Tuci, sezon sonuna kadar Kayserispor forması giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir yandan transfer tahtasını açmaya çabalarken diğer taraftan kadroyu güçlendirmek adına görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Arnavut forvet Tuci ile ön anlaşma yaptı.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamaında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan sarı-kırmızılı kulüp yöneticileri, bir yandan da kadroyu güçlendirmek adına görüşmelerini devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag takımında forma giyen forvet oyuncu Indrit Tuci ile el sıkıştı.

Arnavut futbolcu ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılırken, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kayserispor forması giymesi için söz kesildi. Transfer yasağının kalkması ile birlikte resmi sözleşmeye imza atılması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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