Kayserispor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve baskı çalışmasının yanı sıra çift kale maç yaptı. Maç, 15 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
???????Kayserispor ile Antalyaspor arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 15 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.