Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Ankaragücü karşısında mağlup

Güncelleme:

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü ağırladığı maçta 2-0 mağlup oldu.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Ankaragücü 2-0'lık skorla önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Boa Morte'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ üst köşeden dışarı çıktı.

19. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Nazon'un köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45. dakikada Tolga'nın savunmanın arkasına attığı sağ kanatta topla buluşan Bassogog'un ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak pozisyona ofsayt kararı verildi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman golü verdi. 0-1

45+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Chatzigiovanis'un pasında topu alan Efkan Berkiroğlu'nun, kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Ramazan, Nazon

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Ackah, Shukurov, Eray, Mane, Talha, Bahoken

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Pedrinho, Bassogog, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Ali Sowe

Yedekler: Ertaç, Arda, Kazımcan, Hayrullah, Saponara, Flips, Kaan, Cephas, Morutan, Bajic

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Bassogog (dk. 45), Efkan Bekiroğlu (dk. 45+2) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Arif, Boa Morte, Ramazan (Kayserispor)i Ali Sowe, Atakan (Ankaragücü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Ankaragücü Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title