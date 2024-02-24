Kayserispor, Ankaragücü karşısında mağlup

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Ankaragücü 2-0'lık skorla önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Boa Morte'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ üst köşeden dışarı çıktı.

19. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Nazon'un köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45. dakikada Tolga'nın savunmanın arkasına attığı sağ kanatta topla buluşan Bassogog'un ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak pozisyona ofsayt kararı verildi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman golü verdi. 0-1

45+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Chatzigiovanis'un pasında topu alan Efkan Berkiroğlu'nun, kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Ramazan, Nazon

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Ackah, Shukurov, Eray, Mane, Talha, Bahoken

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Pedrinho, Bassogog, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Ali Sowe

Yedekler: Ertaç, Arda, Kazımcan, Hayrullah, Saponara, Flips, Kaan, Cephas, Morutan, Bajic

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Bassogog (dk. 45), Efkan Bekiroğlu (dk. 45+2) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Arif, Boa Morte, Ramazan (Kayserispor)i Ali Sowe, Atakan (Ankaragücü) - KAYSERİ