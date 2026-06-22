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Kayserispor'a 232 milyon TL limit

Kayserispor'a 232 milyon TL limit
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu için Kayserispor'a 232 milyon 101 bin 948 TL harcama limiti belirledi. En yüksek limit Esenler Erokspor'a, en düşük limit ise Manisa Futbol Kulübü'ne verildi.

TFF 1. Ligde mücadele edecek Kayserispor'a 2026-2026 sezonunda 232 milyon 101 bin 948 TL harcama limiti belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu 1. Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirlendiğini belirtti. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal sürdürülebilirlik talimatının 121. Maddesi kapsamında, Kayserispor'a 232 milyon 101 bin 948 TL oldu. En çok harcama limiti Esenler Erokspor'a verilirken en az limit ise Manisa Futbol Kulübün verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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