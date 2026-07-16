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Kayserispor ilk maçına Pazar günü çıkacak

Kayserispor ilk maçına Pazar günü çıkacak
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TFF 1. Lig takımı Kayserispor, yeni sezonun ilk maçına 9 Ağustos Pazar günü deplasmanda Vanspor karşısında çıkacak. Maç saat 21:30'da başlayacak.

Kayserispor, TFF 1. Lig'deki maçlarına 9 Ağustos Pazar günü çıkacak.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, 2026-2027 sezonundaki ilk maçına 9 Ağustos Pazar günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Vanspor'a konuk olacak. Maçın başlama saati 21: 30 olarak açıklandı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, "Yeni sezonun camiamıza, Türk futboluna ve tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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