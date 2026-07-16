Kayserispor ilk maçına Pazar günü çıkacak

Kayserispor, TFF 1. Lig'deki maçlarına 9 Ağustos Pazar günü çıkacak.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, 2026-2027 sezonundaki ilk maçına 9 Ağustos Pazar günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Vanspor'a konuk olacak. Maçın başlama saati 21: 30 olarak açıklandı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, "Yeni sezonun camiamıza, Türk futboluna ve tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı