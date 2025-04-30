Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma

Kayserili Jimnastikçiler Türkiye Şampiyonası'nda 23 Madalya Kazandı

Kayserili Jimnastikçiler Türkiye Şampiyonası'nda 23 Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserili TOHM ve SEM sporcuları, Antalya'da düzenlenen Kulüplerarası Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 23 madalya ile büyük bir başarı elde etti. Sporcular 11 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak Kayseri'ye döndü.

Kayserili Jimnastikçiler, Antalya'da gerçekleştirilen Kulüplerarası Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 23 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Antalya'da gerçekleştirilen Kulüplerarası Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili TOHM ve SEM sporcuları toplamda 12 sporcu ile 23 madalya kazandı. Sporcular 11 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya ile Kayseri'ye döndü. Baran Atay ve Mehmet Bilgin'i antrenörlüğünü yaptığı ve şampiyonada dereceye giren sporcular ise şu şekile:

Melih Dumlu, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mustafa Yiğit Dur, Gökalp Cemal Yiğit, Onurhan Demir, Hüsnü Aktaş, Mehmet Eren Kökoğlu, Ayaz Cem Kavak, Mehmet Akif Bingül, Göktuğ Ömer Ceylan, Yusuf Kağan Yiğit ve Metehan Yılmaz. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.