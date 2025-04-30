Kayserili Jimnastikçiler Türkiye Şampiyonası'nda 23 Madalya Kazandı

Kayserili Jimnastikçiler, Antalya'da gerçekleştirilen Kulüplerarası Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 23 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Antalya'da gerçekleştirilen Kulüplerarası Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili TOHM ve SEM sporcuları toplamda 12 sporcu ile 23 madalya kazandı. Sporcular 11 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya ile Kayseri'ye döndü. Baran Atay ve Mehmet Bilgin'i antrenörlüğünü yaptığı ve şampiyonada dereceye giren sporcular ise şu şekile:

Melih Dumlu, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mustafa Yiğit Dur, Gökalp Cemal Yiğit, Onurhan Demir, Hüsnü Aktaş, Mehmet Eren Kökoğlu, Ayaz Cem Kavak, Mehmet Akif Bingül, Göktuğ Ömer Ceylan, Yusuf Kağan Yiğit ve Metehan Yılmaz. - KAYSERİ