Kayseri spor: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Kayseri haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçtan Dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bajic arka direğe ortaladı. Topa yükselen Sainz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı. 55. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında ceza sahasına yükselen Mane kafayı vurdu. Defansa çarpan top az farkla kornere gitti. 56. dakikada savunmanın hatasından faydalanarak topla buluşan Onur'un ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 66. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sainz'in sert vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi. 72. dakikada Onur'un kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Gavranovic, topu kalecinin üzerinden aşırttı. 1 dakika önce oyuna giren Gavranovic, topla ilk buluşmasında farkı 2'ye çıkardı. 2-0 76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda köşeye giden topu kaleci Bilal kornere çelmeyi başardı. 87. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah, sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan'a pasını çıkardı. Çaprazda kaleci Onurcan ile karşı karşıya kalan Ramazan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0 Stat: Kadir Has Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Çimen xx, İbrahim Bozbey xx Kayserispor: Bilal xxx, Onur xxx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx (Ackah dk. 77 x), Ramazan xx (Gökhan dk. 89 ?), Cardoso xx (Uzodimma dk. 89 ?), Mane x (Mensah dk. 70 xx), Thiam x, İlhan x (Gavranovic dk. 71 xx) Yedekler: Cenk, Hayrullah, Arif, Nurettin Teknik Direktör: Çağdaş Atan Giresunspor: Onurcan x, Hayrullah x, Arias x, Perez x, Alper xx, Mejia x (Mert dk. 89 ?), Murat x (Rahmetullah dk. 79 x), Serginho xx (Erol dk. 83 x), Savicevic x (Doğancan dk. 46 x), Sainz xx, Bajic x Yedekler: Ferhat, Talha, Piçinciol, Kadir, Furkan, Şahin Teknik Direktör: Hakan Keleş Goller: Onur (dk. 22), Gavranovic (dk. 72), Ramazan (dk. 87) (Kayserispor) Sarı kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Perez, Alper (Giresunspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Kayserispor Spor Haberler

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