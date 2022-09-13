Kayseri spor haberleri... Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makinaspor: 2 Sungur FK: 1 Spor Haberleri Kayseri gelişmesine göre Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Erciyes Esen Makinaspor ile Sungur FK karşı karşıya geldi. Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Erciyes Esen Makinaspor ile Sungur FK karşı karşıya geldi. Erciyes Esen Makinaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Murat Ahi Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan, Fazıl Burak, Halil Yozgat, İsmail Dayı, Bahtiyar Ekici, Hamit Çetinkaya (Dk.80 Okan Uçar), Latif Aydemir (Dk.46 Akif Gürkan), Selim Yağmur, Mehmet Yaman, Ramazan Durdu (Dk.85 Ahmet Can Topaloğlu), Kürşat Yurdagül Sungur FK: Mehmet Can Keser, Tugay Oflazoğlu, Altuğ Karahançer (Dk.80 Abdurrahman Kendir), Orhan Şahin, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Aydemir Yavuz, Mehmet Kahveci, Emre Toprak (Dk.68 Turgut Kıvrak), Emre Öztürk (Dk.80 Hasan Can), Yunus Güneri (Dk.85 Ahmet Özcan) Goller: Mehmet Yaman Dk.21, Kürşat Yurdakul Dk.65 (Erciyes Esen Makinaspor), Emre Öztürk Dk.70 (Sungur FK) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ali Özkan Erciyes Kayseri Yozgat Spor Haberler

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