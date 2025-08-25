Kayseri Spor AŞ Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Kayseri Spor AŞ Kulübü Erkek Hentbol Takımı, Sivas'ta düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda final oynayan Kayseri Spor AŞ Kulübü Erkek Hentbol Takımı şampiyonluk elde etti.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Sivas Belediyespor Kulübü ikinci, Kastamonu Candar Bey Spor Kulübü üçüncü ve Batman Gençlikspor ise dördüncü oldu.