Kayseri Spor AŞ Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
Kayseri Spor AŞ Kulübü Erkek Hentbol Takımı, Sivas'ta düzenlenen Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu Candar Bey Spor Kulübü üçüncü, Batman Gençlikspor dördüncü oldu.

Kayseri Spor AŞ Kulübü Erkek Hentbol Takımı, Sivas'ta düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda final oynayan Kayseri Spor AŞ Kulübü Erkek Hentbol Takımı şampiyonluk elde etti.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Sivas Belediyespor Kulübü ikinci, Kastamonu Candar Bey Spor Kulübü üçüncü ve Batman Gençlikspor ise dördüncü oldu.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
