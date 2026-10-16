Kayseri SEM sporcuları Bolu'daki kampta Hırvatistan ve Yunanistan'a hazırlanıyor

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, Bolu'da düzenlenen milli takım kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Sporcular, Hırvatistan ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur, yılın son uluslararası yarışmaları öncesinde milli takım kampında çalışmalarına devam ediyor. 11-17 Ekim 2026 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen kampta hazırlıklarını sürdüren sporculara, milli takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Antrenörü Baran Atay eşlik ediyor. Sporcular; Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası ile Yunanistan'ın Atina kentinde gerçekleştirilecek COMEGYM organizasyonunda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek için mücadele edecek.

Uluslararası yarışmalar öncesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur'un, organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı