Kayseri Muaythai Takımı, Sarıkamış Şampiyonası'nda 35 Madalya Kazandı

Kars'ta yapılan Sarıkamış Çocuklar Türkiye Şampiyonası'na 74 sporcu ile katılan Kayseri Muaythai Çocuklar takımı; 11 birincilik,13 ikincilik ve 11 üçüncülük ile toplamda 35 madalya kazandı.

26-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Sarıkamış Çocuklar Türkiye Şampiyonası'nda 10-14 yaş arası minik ve yıldız kategorilerinde mücadeleler yapıldı. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, etkinlik ile sporcuların manevi duygularını da geliştirmek istediklerini söyledi. Ulu, "Çocuklarımız, "Türkiye Muaythai Federasyonumuzun Kültürel projelerinden 'Bir Gün Spor Bir Gün Siper' projesi kapsamında bu yılda ecdadımızın ayak izlerini takip etti. Geçen yıl yapılan Malazgirt'in ardından bu yılda sporcularımız Sarıkamış'ta tarihle buluştu ve milli manevi kazanım elde etti. Bizim için önemli olan başarıya giderken milli ve manevi olarak çocuklarımızın ruh dünyasına dokunabilmek. Bu projeden dolayı federasyon başkanımız Hasan Yıldız'a, Başkan vekilimiz Korkmaz Atalay'a, Yönetim kurulumuza, Kayseri Muaythai Takımımızı kutluyorum. Ayrıca, desteklerinden dolayı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan kabakçı, Şube müdürümüz Yakup Deliktaş ve katılan kafilelerimize, bizi temsil eden Kayseri kafilemize, sporcularımıza, antrenörlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri Muaythai branşında bütün kategorilerde başarılar toplamaya devam ediyor, Kayseri'ye başarı yakışıyor. Başarı için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ