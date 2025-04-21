Kayseri Muaythai Takımı, Antalya'da 21 Madalya Kazandı!

Kayseri Muaythai takımı, Antalya'da yapılan Halil Durna Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 7 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya alarak toplamda 21 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Halil Durna Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Şampiyonada sıkletlerinde şampiyon olan sporcular Mayıs ayında ülkemizde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Kayseri Muaythai İlTemsilcisi Fatih Kağan Ulu; Antalya'da düzenlenen şampiyonada 21 madalya almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ulu; "Mayıs ayında Türkiye olarak Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. İlimizden 7 sporcu sıkletlerinde şampiyon olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Türkiye şampiyonasında mücadele edip fedakarlık gösteren sporcularımızı antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Kayseri olarak bizler çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'den madalya alan sporcular şöyle;

Sercan Koç elite 63.5 kg. 1.

Ayaz Cingöz Elite 63.5 kg. 3.

Utku Mete Yağcı elite 60 kg. 1.

Ezgi Keleş elite 57 kg. 1.

Betül Baran +75 kg 3.

Zümrüt Dağlı elite 45 kg 3.

İsa Taşdemir elite 81 kg. 3.

Muhammed Kaygısız elite 67 3.

Ercan Özhan elite 75 kg 2.

Yusuf Yüksektepe elite 54 kg. 2.

Mahmut Keskin elite 57 kg. 2.

Mert Güney U23 48 kg 1.

Harun Kadir Güngör U23 51 kg 1.

Beytullah Deveci U23 51. Kg 2.

Mustafa Kara U23 71 Kg 2.

Rıza Kabak U23 57 kg 2.

Nadiye Özdemir U23 54 kg 2.

Azra Yılmaz u23 71 kg 1.

Selen Kartal U23 60kg 3.

Hatice Sıla Duran U23 75 kg 3.

Ayaz Cingöz Waikru dalında 1. - KAYSERİ