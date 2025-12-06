Kadınlar 1.Lig'de namağluplar karşılaşacak

Türkiye 1. Kadınlar Futbol Ligi A Grubu'nda ilk 5 haftayı namağlup geçen Kayseri Kadın FK, yarın kendisi gibi yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep Safirspor'a konuk olacak.

Türkiye 1. Kadınlar Futbol Ligi A Grubu'nda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Kayseri Kadın FK; yarın deplasmanda maça çıkacak. Sarı kırmızılı ekip ligin 6. hafta karşılaşmasında kendisi gibi namağlup yoluna devam eden Gaziantep Safirspor takımına konuk olacak. Ligin 5. haftasını tek bir puan bile kaybetmeden geçen iki takımdan ev sahibi Gaziantep Safirspor 15 puan ile lider durumda bulunurken, Kayseri Kadın FK ise aynı puan ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonluk yolunda son derece büyük önem taşıyan karşılaşma yarın Gaziantep Batur Stadı'nda saat 12.00'da başlayacak.

Maçı Gaziantep Bölgesi'nden Hakkı Tahir Erkaç yönetirken, yardımcılıklarını ise Yunus Emre Demir ile İrem Biçen üstlenecek. - KAYSERİ