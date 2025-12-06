Haberler

Kadınlar 1.Lig'de namağluplar karşılaşacak

Kadınlar 1.Lig'de namağluplar karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye 1. Kadınlar Futbol Ligi A Grubu'nda namağlup ilerleyen Kayseri Kadın FK, yarın lider Gaziantep Safirspor ile kritik bir maça çıkacak. İki takım da 5. hafta sonunda puan kaybetmedi.

Türkiye 1. Kadınlar Futbol Ligi A Grubu'nda ilk 5 haftayı namağlup geçen Kayseri Kadın FK, yarın kendisi gibi yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep Safirspor'a konuk olacak.

Türkiye 1. Kadınlar Futbol Ligi A Grubu'nda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Kayseri Kadın FK; yarın deplasmanda maça çıkacak. Sarı kırmızılı ekip ligin 6. hafta karşılaşmasında kendisi gibi namağlup yoluna devam eden Gaziantep Safirspor takımına konuk olacak. Ligin 5. haftasını tek bir puan bile kaybetmeden geçen iki takımdan ev sahibi Gaziantep Safirspor 15 puan ile lider durumda bulunurken, Kayseri Kadın FK ise aynı puan ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonluk yolunda son derece büyük önem taşıyan karşılaşma yarın Gaziantep Batur Stadı'nda saat 12.00'da başlayacak.

Maçı Gaziantep Bölgesi'nden Hakkı Tahir Erkaç yönetirken, yardımcılıklarını ise Yunus Emre Demir ile İrem Biçen üstlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.