Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0 - Haberler

Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0 Kayseri 1. Amatör Küme F Grubu 10. hafta maçında Erciyes Futbol Kulübü, rakibi İncesu Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kayseri 1. Amatör Küme F Grubu 10. hafta maçında Erciyes Futbol Kulübü, rakibi İncesu Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Stat: Erkilet Stadı Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Kadir Çelikbaş Erciyesgücü FK: Yunus Karamanoğulları, Kemal Çelik (Dk.35 Ahmet Taş), Adem Halis, İnanç Albayrak (Dk.75 Ahmet Sami), Zekai Kepezkaya (Dk.46 Umutcan Soytürk), Çağatay Duran (Dk.65 Eren Yıldız), Musa Güneş, Emin Sezer, Ahmet İkiz (Dk.46 Samet Can Sayan), Turan Özbek, Gökhan Yeşilbaş İncesu Gençlikspor: Ebubekir Atasever, Hayri Pınarbaşı, Tarık Çetin (Dk.73 İsmail Öztürk), Burhan Bayram (Dk.79 Akif Demir), Serhat Şimşir (Dk.60 Atilla), Turgut, Kadir Can Kuzu, Yaşar Toprak (Dk.73 Kaan Maviyıldız), Selahattin Kızılışık, Sinan Yıldırım Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.20 ve 49, Sametcan Sayan dk.62, Turan Özbek dk.67, Musa Güneş dk.70 (Erciyesgücü FK) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Ahmet Taş Erciyes Kayseri Futbol Spor Haberler

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