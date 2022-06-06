Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0

Kayseri 1. Amatör Küme F Grubu 10. hafta maçında Erciyes Futbol Kulübü, rakibi İncesu Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri 1. Amatör Küme F Grubu 10. hafta maçında Erciyes Futbol Kulübü, rakibi İncesu Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Kadir Çelikbaş

Erciyesgücü FK: Yunus Karamanoğulları, Kemal Çelik (Dk.35 Ahmet Taş), Adem Halis, İnanç Albayrak (Dk.75 Ahmet Sami), Zekai Kepezkaya (Dk.46 Umutcan Soytürk), Çağatay Duran (Dk.65 Eren Yıldız), Musa Güneş, Emin Sezer, Ahmet İkiz (Dk.46 Samet Can Sayan), Turan Özbek, Gökhan Yeşilbaş

İncesu Gençlikspor: Ebubekir Atasever, Hayri Pınarbaşı, Tarık Çetin (Dk.73 İsmail Öztürk), Burhan Bayram (Dk.79 Akif Demir), Serhat Şimşir (Dk.60 Atilla), Turgut, Kadir Can Kuzu, Yaşar Toprak (Dk.73 Kaan Maviyıldız), Selahattin Kızılışık, Sinan Yıldırım

Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.20 ve 49, Sametcan Sayan dk.62, Turan Özbek dk.67, Musa Güneş dk.70 (Erciyesgücü FK) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Taş Erciyes Kayseri Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title