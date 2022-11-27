Katar'da hayatının şokunu yaşadı! Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

Hırvatistan'ı desteklemek için Katar'a giden ünlü model Ivana Knoll'un başı derde girdi. Goal İngiltere'nin haberine göre; Knoll giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alabilir. Para cezası alması da kuvvetle muhtemel gözüküyor.

HIRVATLAR ÇILDIRDI

Hapis cezasının gündeme gelmesiyle Hırvatlar, ünlü modele destek çıktı. Herkesin özgür biçimde kültürüyle bağdaşan şekilde giyinmesini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'ün ülkesine dönmesini istiyor.

KATARLILAR'DAN TEPKİ

Knoll, sosyal medyada Katarlı taraftarlardan hayli mesaj aldı. Kendisine gelen, "Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" mesaj üzerine Knoll bir açıklama yaptı. Knoll, "Felaket bir Dünya Kupası. Tarihin en kötü organizasyonu" dedi.