2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu: Katar

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar, üst üste ikinci kez turnuvada yer alacak.

İlk Dünya Kupası deneyimini ev sahibi olduğu 2022'de yaşayan Asya temsilcisi, bu kez elemelerden gelerek finallere katılma hakkı elde etti. Teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Katar, 2023 AFC Asya Kupası zaferinin ardından yeni bir yapılanmayla turnuvaya hazırlanıyor.

Kanada, İsviçre ve Bosna Hersek ile B Grubu'nda yer alan Katar'ın Dünya Kupası öncesi performansı, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Asya Elemeleri 2. turunda A Grubu'nda yer alan Katar, 16 puanla grup lideri olarak 3. tura çıktı.

İran ve Özbekistan'ın turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde ettiği bu turda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 4. sırada bulunan Katar, umudunu 4. tura taşıdı.

Bu turda Umman ile 0-0 berabere kalan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenen Katar, 2026 Dünya Kupası biletini aldı.

Öne çıkan oyuncuları

Katar'ın en önemli hücum silahları arasında Al Gharafa forması giyen Mohammed Muntari bulunuyor.

Muntari, Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü 2022'de Senegal karşısında kaydetmişti. Deneyimli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda da takımın en büyük hücum kozlarından biri olacak.

Lopetegui'nin ilk Dünya Kupası heyecanı

Katar Milli Takımı'nın başında bulunan Julen Lopetegui, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak.

Real Madrid, Sevilla ve West Ham United gibi önemli ekipleri çalıştıran deneyimli teknik adam, kulüp kariyerindeki en büyük başarısını 2020 yılında Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak elde etti.

2016'da İspanya Milli Takımı'nın başına geçen Lopetegui, 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala Real Madrid ile anlaşmasının açıklanmasının ardından görevden alınmış ve turnuvada takımının başında sahaya çıkamamıştı.

Dünya Kupası geçmişi

Ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, Senegal ve Ekvador ile aynı grupta yer alan Katar, oynadığı üç maçı da kaybederek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Kadro

Kaleci: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defans: Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi), Pedro Miguel (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Sultan Al Brake (Al Duhail),

Orta saha: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal),

Forvet: Ahmed Al-Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Maç takvimi

13 Haziran (TSİ 20.00): Katar-İsviçre (San Francisco Bay Area)

19 Haziran (TSİ 01.00): Kanada-Katar (BC Place Vancouver)

24 Haziran (TSİ 20.00): Bosna Hersek-Katar (Seattle Stadı)