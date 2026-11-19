Kasımpaşa'nın Brezilyalı futbolcusu Claudio Winck, lacivert-beyazlıların oyunculardan en iyi performansı alabilmek için en iyi şartları sunduğunu söyledi. Trendyol Süper Lig'de büyük takımlara karşı oynamanın kendisine özel bir motivasyon sağladığını kaydeden Winck, karşılaştığı en zor deplasmanın da Galatasaray olduğunu belirtti.

Kasımpaşa forması giyen Brezilyalı futbolcu Claudio Winck, lacivert-beyazlı ekibin bu sezonki performansı, yeni teknik direktörleri ve ligle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takım yönetiminin oyuncu grubunun en iyi performansını sergileyebilmesi için gerekli tüm şartları sağladığını belirterek sözlerine başlayan Winck, "Kasımpaşa çok net bir DNA'sı olan kulüp. Oyunculara, oyunculardan en iyi performansı alabilmek için onlara en iyi şartları sunuyor ve onlar için en iyisini yapmaya çalışıyor. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum ve çok memnunum. Her sene gelişmeye, her sene daha iyi olmak için çaba içerisinde olmaya devam ediyoruz ve bunlarla birlikte iyi sonuçları da almaya çalışıyoruz. Çünkü burası hem oyunculara sunduğu imkanlarla hem sahip olduğu vizyonla başarılı olabilmek için gereken her şeye sahip. O yüzden biz de aynı şekilde gelişmeye devam etmeli, üretmeye devam etmeli ve iyi sonuçları almalı, başarılı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok güçlü bir lig, çok fazla dünya yıldızı var"

Türkiye Ligi'ni diğer ülkelerde forma giydiği liglerle karşılaştıran 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in yıldız oyuncuların mücadele ettiği güçlü bir organizasyon olduğunu ve hücum futboluna verilen önemin maçların kalitesini yükselttiğine değindi. Brezilyalı futbolcu, "Ben Türkiye Ligi'nin çok güçlü bir lig olduğunu düşünüyorum. Çok fazla dünya yıldızı var. Aynı zamanda çok fazla iyi oyuncu var. Bence diğer kulüplerle tabii ki her ülkenin kendine ait bir futbol kültürü var ama diğer oynadığım ülkelerle karşılaştırdığımızda şunu söyleyebilirim; burada ofansif futbola, hücum futboluna gerçekten değer veriliyor ve bütün takımlar ellerinden geldiğince oynamaya çalışıyorlar. Herhangi bir korku gütmeden saha içerisinde hücum etmeye, oynamaya çalışıyorlar. Bu da maçları daha böyle ilgi çekici hale getiriyor, daha izlenebilir hale getiriyor ve daha iyi maçlar ortaya çıkıyor. Ben Türkiye'yle alakalı diğer ülkelerde oynadığım diğer ülkelerle alakalı en büyük farkın bu ofansif futbol olduğunu düşünüyorum. Takımların oynama isteği, takımların hücum yapma isteği ve hücuma verilen değer olarak söyleyebilirim" diye konuştu.

"Her maça final gözüyle bakıyoruz"

Sezon başından itibaren her karşılaşmaya final gözüyle baktıklarını ve teknik direktör değişikliğine rağmen kazanma alışkanlığını sürdürmek istediklerini aktaran Claudio Winck, "Sezon başından beri aslında her maça final gözüyle baktık ve o şekilde hazırlandık. Her maçın bizim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O şekilde de oynamaya çalışıyoruz. Şimdi bir teknik direktör değişikliği oldu. Teknik direktör değişikliğinde yeni gelen teknik direktörün de kendi fikirleri olabilir ama önemli olan kazanma mantalitesini devam ettirebilmek ve bu kazanma mantalitesine devam etmek. Bunu devam ettirdiğimiz sürece de alabileceğimiz en yüksek puanları alıp, bitirebileceğimiz en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni hocamızla alakalı ilk izlenimimiz oldukça olumlu"

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder hakkındaki ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu söyleyen Winck, "Bize söylediği fikirlerle alakalı da izlenimimiz oldukça olumlu. Hücum oynamak isteyen, topu kontrol etmek isteyen bir oyun anlayışı var ve bununla alakalı da bize fikirlerini, düşüncelerini sürekli anlatıyor. Biz de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Bununla alakalı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bunu yapabildiğimiz sürece bence rekabetin en üst seviyesinde olmaya devam edebiliriz" dedi.

"Babam bireysel hocam gibi"

Futbolcu bir aileden geldiğini ve bunun kariyerine katkı sağladığını belirten lacivert-beyazlı futbolcu, babasının futbolculuk döneminin son yıllarına tanıklık ettiğini ve bugün de kendisiyle maçlar üzerine fikir alışverişinde bulunduğunu ifade ederek, "Amcam biraz daha yaşlıydı. Aslında onun futbolculuk dönemiyle alakalı çok fazla yetişemedim, çok fazla hatırlamıyorum, birkaç maçını takip edebilmiştim. Babamın kariyerinin son dönemine denk geldim. Hem antrenmanlarını hem maçlarını izleme şansım oldu hem de o işin içinde bulunma şansım oldu. Bunun avantajı var. Çünkü zaten sürekli futbol konuşulan bir ailede büyüdüm. Sürekli futbol ana gündemimizdi. Hala babam bütün maçlarımızı izliyor. Sanki böyle bireysel hocam gibi sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sürekli maçlarla alakalı konuşuyoruz ve bunun avantajını yaşıyorum" diye konuştu.

"Türk mutfağını çok seviyorum"

Türk mutfağını çok sevdiğini ve futbol dışında kalan zamanlarında Türkiye'yi ve özellikle yaşadığı şehri keşfetmeye çalıştığını aktaran Claudio Winck, "Türk yemeklerini çok seviyorum, kebap, köfte, hepsi çok güzel yemekler. Futbol dışındaki zamanımı da şehri tanımaya ayırıyorum. Görmediğim yerleri görmeye, tanımaya çalışıyorum. Genelde başka ülkede yaşadığınızda orada ne kadar yaşayacağınızdan çok emin olmadığınızdan dolayı orada geçirdiğiniz bütün zamanı en iyi şekilde harcamaya çalışıyorsunuz. Ben de tanıyabildiğim kadar çok yeri tanımayı, keşfedebildiğim kadar çok yeri keşfetmeye çalışıyorum" dedi.

"Büyük takımlara karşı oynamak özel bir motivasyon sağlıyor"

Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın iki takım açısından da yüksek rekabet seviyesinde geçtiğini dile getiren Winck, maçın ardından yapılan açıklamaların Kasımpaşa'nın sahadaki mücadelesine haksızlık olduğunu düşündüğü için tepki gösterdiğini vurgulayarak, "Aslında Beşiktaş maçı oldukça rekabetçi ve iyi bir maç oldu. Maçı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesi oldu. Bence biz de çok iyi mücadele ettik. Beşiktaş'ın da iyi oynadığı zamanlar oldu. O yüzden saha içerisinde rekabet seviyesi yüksek ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Sonrasında maçın stresiyle, heyecanıyla, o anda saha içerisinde yaşanan şeylerden de ziyade röportaja gittiğimde benden önce röportaj yapan Beşiktaşlı oyuncu 'Bizim Kasımpaşa'yı yenme zorunluluğumuz vardı, bugün muhakkak kazanmalıydık' gibi şeyler söyledi. Ben de bunun aslında bizim verdiğimiz mücadeleye karşı çok doğru bir yaklaşım olmadığını düşündüm. Çünkü çok iyi mücadele etmiştik ve aslında biz de maçı kazanabilirdik. Verdiğimiz mücadelenin karşılığı olmadığını düşündüğüm için böyle şeyler söyledim. Saha içerisinde de bazı atışmalarımız oldu ama bunlar maç içerisinde olabilecek şeyler. Dediğim gibi maçtan sonra o heyecanla o yapılan açıklamadan hoşlanmadığım için böyle bir şey söyledim. Sebebi oydu" diye konuştu.

"Emre hocadan çok fazla şey öğrendim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte çalıştığı dönemin kendisine çok şey kattığını kaydeden Brezilyalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Emre hoca çok büyük bir oyuncuydu ve ondan çok fazla şey öğrendim. Bize çok fazla şey öğretti. Aynı zamanda birlikte çalışarak birbirimizden de çok fazla şey öğrendik. Belki onun da daha iyi bir teknik direktör olmasını da gösterdiğimiz eforla birlikte sağladık. O da bizi daha iyi oyuncular haline getirdi. Ben Fenerbahçe'de de çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü taktik anlamda çok donanımlı bir teknik direktör ve harika bir kariyeri var. Çok büyük bir oyuncuydu, çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de de hem sahip olduğu taktik donanımla hem antrenmanlarıyla hem gösterecekleri ve öğretecekleriyle başarılı olacağını düşünüyorum."

"En zorlayan rakipler; Robinho ve Osimhen"

Kariyeri boyunca karşılaştığı en zor rakiplerin Robinho ve Victor Osimhen olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, özellikle Brezilyalı eski futbolcunun hızı ve tecrübesiyle kendisini zorladığına dile getirerek, "10 sene önce Brezilya'da Robinho'ya karşı oynamıştım. O zaman 20 yaşındaydım. Robinho tecrübeli bir oyuncuydu. Çok çabuktu, çok hızlıydı. Gerçekten kariyerimde karşılaştığım en iyi oyunculardan birisiydi. Benim için karşısında oynaması çok zordu. Robinho'yu söyleyebilirim. Aynı zamanda Osimhen'i de söyleyebilirim. Osimhen de çok iyi bir oyuncu. En zor iki oyuncu olarak Robinho ve Osimhen" ifadelerini kullandı.

"Oynaması en zor deplasman Galatasaray"

Süper Lig'de oynaması en zor deplasmanların Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ait olduğunu vurgulayan Winck, "Oynaması en zor deplasman Galatasaray olarak söyleyebilirim. Çünkü oradaki baskı, taraftar baskısı, taraftarın işin içinde olması bence oynaması en zor deplasman orası. Fenerbahçe'yi de sayabilirim. Fenerbahçe'de oynaması çok zor bir deplasman" dedi.

Son olarak taraftarlara seslenen Claudio Winck, "Kendi taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek ve toplayabileceğimiz en fazla puanı toplamak için biz çalışmaya devam ediyoruz. Kazanmak için de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı