Kasımpaşalı Andri Baldursson'un hayali Premier Lig

Kasımpaşa'nın İzlandalı futbolcusu Andri Baldursson, hayalinin İngiltere Premier Lig'de futbol oynamak olduğunu söyledi. Baldursson, ayrıca Galatasaray'ın, Manchester City'den yeni transferi İlkay Gündoğan'ın oyun tarzını çok beğendiğini de belirtti.

Kasımpaşa'nın İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Baldursson, Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftaları, kendi performansı, Teknik Direktör Shota Arveladze ile ilişkisi, Türkiye'de futbolun yapısı ve kişisel hedefleri gibi birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Daha iyi oynayacağımıza inanıyorum"

Takımı adına ligin ilk haftalarını değerlendiren Baldursson, başlangıcı istedikleri gibi yapamadıklarını ancak ilerleyen maçlarda toparlanacaklarına inandığını söyledi. İzlandalı futbolcu, "İlk 3 maç sonrası puan alarak başlamak isterdik. İyi oynadığımızı da düşünmüyorum. Daha fazla gol atmalıyız ve daha iyi savunmalar yapabilirdik. Takımımız bence gayet iyi. Önümüzdeki maçlarda daha iyi oynayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ameliyat sonrası adapte olmaya çalışıyorum"

Uzun süre sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Andri Baldursson, yeniden ritim bulmaya çalıştığını belirterek, "Ben daha çok takımımın nasıl oynadığına bakıp, bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl adapte olabilirim diye düşünüyorum. Bir ameliyattan dolayı uzun süre oynamamıştım. Tabii ki önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağım, elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Shota Arveladze çok iyi bir hoca"

Baldursson, Teknik Direktör Shota Arveladze'ye de övgüde bulunarak, hocasıyla uyumlarının çok iyi olduğunu vurguladı. 23 yaşındaki futbolcu, "Hocayı seviyorum. Hem kişilik olarak hem de hoca olarak çok iyi. Ayrıca tüm ekip de elinden geleni yapıyor. Hocamla da aram çok iyi. Kendisi çok iyi bir futbolcu olduğu için futboldan da çok iyi anlıyor. Biz de hem taraftara hem de kulübe elimizden geleni vermeye çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız, tüm gayemiz bu" değerlendirmesinde bulundu.

"Takımımız için en iyi sonucu alabilmek istiyorum"

Her maçı kazanmak istediklerini ve iyi bir takım olmak için çok çalıştıklarını anlatan Andri Baldursson, "Hedefimiz elimizden gelenin en iyisi. Kendi hedefim olarak da her zaman daha iyi olabilmek, yüzde 100 performansımla çalışıp kazanabileceğim kadar tüm mücadeleleri kazanıp en iyi şekilde oynamak ve takımımız için en iyi sonucu alabilmek istiyorum" dedi.

"İngiltere Premier Lig'de oynamak isterim"

Kariyer hayaliyle ilgili soruya da cevap veren İzlandalı futbolcu, gelecekte İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğinden de bahsetti. Baldursson, "Her oyuncunun bir rüyası, oynamak istediği bir takım vardır. Ama ben şu anda Kasımpaşa'dayım ve sadece buraya odaklıyım. Tek hedefim Kasımpaşa için en iyi olanı yapabilmek. Bir şey söylemem gerekiyorsa İngiltere Premier Lig'de oynamak isterim. Fakat şu anki ana hedefim Kasımpaşa için en iyi olanı yapmak" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de oyun daha hızlı, İtalya'da daha taktiksel"

Türkiye ve İtalya liglerini kıyaslayan 23 yaşındaki futbolcu, iki futbol kültürü arasındaki farkları ise şu şekilde aktardı:

"İtalya çok güçlü bir lig. Çok daha taktik buraya göre. Türkiye'ye göre en büyük farkları da daha taktiksel oynamaları. Burada hızlı savunma, hızlı geçişler yapılıyor. İtalya'da daha kenarlara oynayarak veya top çevirerek taktik ve doğru anları bekliyorlar. Ama iki ligde de çok kaliteli oyuncular var. Türkiye'de daha hızlı bir oyun tarzı var. Aradaki tek fark olarak da taktiksel oyun anlayışını söyleyebilirim."

"Türkiye'de fiziğe dayalı, güçlü mücadeleler var"

Türkiye'ye adaptasyon sürecine değinen Baldursson, özellikle iklim ve fiziksel oyunun dikkatini çektiğini ifade etti. Andri Baldursson, "İlk oynadığımız Antalyaspor maçında hava çok sıcaktı. Ben İzlandalıyım, biz soğuğa alışığız. İlk başta biraz iklimsel olarak etkilenmiştim. Türkiye'de beni en çok zorlayan şey; daha fiziğe dayalı, güçlü mücadelelerin olması. Ama her zaman daha çok çalışacağız ve gerek taktiksel gerekse fizik olarak en iyisi için hazırlanacağız."

"Benim için her zaman ilgi çekici bir ligdi"

23 yaşındaki futbolcu, 'Kasımpaşa'ya gelmeden önce Süper Lig hakkında bilgi sahibi miydin?' şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Türkiye Ligi'ni biliyordum, iyi takımlar var. Avrupa'da oynadıkları maçları takip ediyordum. Burada çok iyi takımlar var. Benim için her zaman ilgi çekici bir lig olmuştu. Türkiye, diğerlerinden farklı bir ligdi. Kasımpaşa'nın benimle ilgilendiğini duyunca açık konuşmak gerekirse heyecanlanmıştım. Buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum."

"Galatasaray stadının atmosferinden çok etkilenmiştim"

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giymesinin hatırlatılması üzerine Andri Baldursson, özellikle Rams Park'ın atmosferinden çok etkilendiğini dile getirdi. İzlandalı futbolcu, "Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı evlerinde oynadım. Çok hoş bir atmosferdi. Stattaki atmosfer çok gürültülüydü. İyi bir takımları var. Biz de iyi oynamıştık, 4-3 bitmişti, benim de bir asistim vardı. Ama stadyuma ilk girdiğimdeki o atmosferden, gürültüden, seslerden gerçekten çok etkilenmiştim" diye konuştu.

"İlkay Gündoğan'ın tarzını çok beğeniyorum"

Türkiye'deki yıldız futbolcuları değerlendiren Baldursson, özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de çok kaliteli isimler bulunduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Süper Lig'de çok kaliteli ve iyi oyuncular var, özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de. İlkay Gündoğan Galatasaray'a gitti. Çok iyi bir oyuncu ve çok kaliteli bir oyun oynadığını düşünüyorum. Tarzını da beğeniyorum. Çok kaliteli ve beğendiğim birden fazla oyuncu var. Onlara karşı oynayıp, iyi bir mücadele vererek zafer almayı çok istiyoruz."

"Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin orta sahaları çok iyi"

İzlandalı futbolcu, Süper Lig'de bireysel isimlerden çok takımına odaklandığını söyledi. Andri Baldursson, "Süper Lig'de beni zorlayacak kesin bir isim söylemesi zor. Çünkü daha bu takımlara karşı oynamadık ama özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortası sahaları çok iyi. Ben onları düşünmekten ziyade daha çok kendime ve takımıma odaklanıyorum. Tek bir isme odaklanıp, takılı kalmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Rodri, Busquets, de Bruyne'den çok şey öğreniyorum"

Örnek aldığı futbolcuları da açıklayan 23 yaşındaki futbolcu, büyük yıldızlardan oyun tarzına detaylar katmaya çalıştığını belirterek, "Çok var beğendiğim ve takip ettiğim oyuncu. Özellikle Rodri, Busquets, de Bruyne gibi en iyi seviyedeki oyuncuların maçlarını izliyorum. Nasıl hareket ettikleri, nasıl pas verdikleri, her detayı izliyorum ve kendi tarzıma eklemeye çalışıyorum. Toni Kroos'un da pasları çok iyi. Hepsinden ufak da olsa bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

"Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir oyuncu"

A Milli Futbol Takımı hakkında da görüşlerini paylaşan Baldursson, Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun performansına ise ayrı bir parantez açtı. Lacivert beyazlı futbolcu, "Türkiye Milli Takımı çok iyi, Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir oyuncu. Inter'de harika bir oyun sergiliyor, özellikle de pasları çok iyi. Yine Arda Güler, en yüksek kalitede oyunculardan biri. Takım genelde çok iyi oyunculardan kurulu. Eğer bu şekilde ilerleyebilirlerse her maçı kazanabilirler. Tabii ki kaybetmek de olabilir ama benim dualarım kazanmalarından yana ve en iyi dileklerim onlarla."

" İzlanda'nın başarısı Viking mentalitesinden geliyor"

Andri Baldursson, son yıllarda ülkesinin milli takım seviyesinde aldığı başarılı sonuçların temelinin birlikteliğe dayandığını aktardı. Baldursson, "İzlanda olarak çok iyiydik. Özellikle 2016'da çok iyiydik. Her oyuncu hep yüzde 100 ile oynadı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Ama bence daha çok mantalite ile alakalı. Çünkü kişisel oynayan oyuncularımız yok. Bu bir takım oyunu ve kimse takımdan daha büyük değildir. İyi savunma yaptık, iyi goller attık. Savunmayı da atakları da hep takım olarak yaptık. Bu belki de Viking mantalitesidir. Kime karşı oynadığımızın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan takım olarak çok iyi efor sarf etmemiz, gösterdiğimiz çaba çok iyi. Herkes aynı şeyi başarmak için çalışırsa sonunda başarının geleceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL