Kasımpaşa, Yunus Emre Gedik'i transfer etti

Kasımpaşa, 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'i renklerine bağladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Göztepe forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'i transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yunus Emre Gedik, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL