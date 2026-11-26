Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki olumsuz sonuçlara rağmen A Milli Futbol Takımı'nın, Sergen Yalçın liderliğinde 2028 Avrupa Şampiyonası'na ( Euro 2028 ) katılacağına inandığını söyledi.

Kazancı, lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Süper Lig'deki zirve yarışını yorumlayan Ceyhun Kazancı, "Dört büyük takımın her daim içinde olduğu bir yarış. Sezonun bu kısımlarında herkes işin içinde oluyor. Bu sezon biraz daha farklı olarak dört büyük takımımız da Avrupa kupalarında yoğun şekilde mücadele ettiği için iki kulvarı birden kim iyi götürecekse onun biraz daha avantajlı olduğu bir sezon olacak. Galatasaray'ın iyi başladığı bir sezon. Bu sezon Amed Sportif Faaliyetler gerçeği de var, çok iyi gidiyorlar. Bu yarışın ilerleyen haftalarda da devam edeceği düşüncesindeyim. Düğümün çözümü mart, nisan aylarını mutlaka bulur. Şu ana kadar futbolseverler için de son derece keyif veren bir sezon." diye konuştu.

Türk futbolundaki zemin tartışmalarına ilişkin "yatırım" konusuna değinen Kazancı, "Bizim neleri doğru yaptığımızdan ziyade başkaları neleri yanlış yapıyor onları çok irdelemek lazım. Diğer takımlarımız belki yatırım anlamında biraz aşağıda kalıyor olabilir ama bizim kendi departmanımız da var. Bu konuyla alakalı destek aldığımız firmalar var. Burada bir standart olması gerektiği düşüncesindeyim. Futbolun bir temaşa sporu olduğunu düşünürsek kesinlikle zeminler de bu işin bir parçası. İyi futbol için iyi zemin lazım, iyi futbolcu lazım. Burada Kulüpler Birliğinin de bununla ilgili bir çalışması var. Geçenlerde toplantı yaptığımızda bu konu da gündem maddelerinden biriydi. Standardın oluşması için bu kriterlere uymayan takımlara bu yatırımın yapılmasıyla alakalı bazı yaptırımlar belki uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Bir standart oluşturulması gerektiğinin altını çizen Kazancı, "Aslında konuştuğumuz rakamlar bir futbolcu bedelinin o kadar altında ki onlardan imtina etmek çok sağlıklı olmuyor. Zaman zaman teknik sorunlar da olabiliyor. Her stadın güneş görme oranı aynı değil. İşin fiziksel kısmı tabii ki var ama işte yağmurudur, kötü hava koşullarıdır, bunlar çok fazla bahane olmaması lazım. Çünkü çok daha sert iklimlerde oynanan liglerde daha iyi saha ve zemin şartları gördüğümüz bir gerçek. Dolayısıyla inşallah Kulüpler Birliğinin projesi hayata geçer. Bir standart oluştururuz. Bu, naklen yayın ihalesine kadar etkileyebilecek bir konu. İyi zeminler olsun, iyi futbolcular olsun, taraftarlar en iyi futbolu seyretsin." değerlendirmesinde bulundu.

"500 milyon dolar sürreal bir beklenti değil"

Ceyhun Kazancı, Türk futbolunda gerçekleşecek yayın ihalesindeki beklentilerini de paylaştı.

Kulüpler için ihalenin öneminden bahseden Kazancı, şunları kaydetti:

"Bizler için en önemli gelir kaynağı aslında naklen yayın gelirleri. Çok hayati bir önem arz ediyor. 30 Kasım'da bildiğiniz üzere ihale yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği toplantısında başkanımız Ertuğrul Doğan da toplantı sonrasında kulüplerimiz tarafından gelen beklentilerin yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu lig, 500 milyon doları daha önce gördü. Bu çok da sürreal bir beklenti değil. Dolayısıyla olabileceğine inanıyorum. Çünkü ligde artık çok büyük yıldızlar var, her takımda neredeyse çok üst düzey oyuncular var. İlgi her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla burada 500 milyon dolar hedef var, ona ne kadar yakın bir tutar gelirse o kadar kulüplerimizin maddi durumu daha da rahatlar. Şu anda bildiğiniz gibi 180 milyon dolarlar seviyesinde, bunun 2,5-3 katına çıkması tüm kulüpleri biraz daha farklı seviyeye getirir."

"A Milli Takım ayağa kalkabilecek güçte"

Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı olumsuz sonuçlara rağmen yeniden ayağa kalkacağına inandığını aktardı.

"En üst lige (Uluslar A Ligi) çıkmanın böyle dertleri de var. En üst seviye takımlarla oynuyorsunuz, sizler için de bir test oluyor." diyen Kazancı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biraz daha işin olumlu tarafından bakmak istiyorum. İyi bir jenerasyonumuz var, iyi oyuncularımız var. Maçlara tek tek baktığımızda maalesef 6 maçın 6'sını da kaybettik. Uluslar Ligi'ni sıfır puanla bitirdik ancak oynanan bütün maçlarda neredeyse rakiple başa baş oynayan, hiçbirinde sürklase olmamış bir milli takımdan bahsediyoruz. Şans biraz yanımızda değildi, birkaç mağlubiyet üst üste gelince tabii enerji de düşmeye başlıyor. Bunu ara bir dönem olarak değerlendirelim. Uluslar Ligi güzel bir platform ama bildiğiniz gibi en önemlisi hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'na düzenli şekilde katılabilmek. Dünya Kupası'na çok uzun bir süreden sonra katıldık. Bundan sonra umarım milli takımlar nezdinden dünyanın en büyük iki organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na düzenli şekilde katılan, her iki senede bir yaz aylarında o mutluluğu, heyecanı halkımıza yaşatan bir milli takım haline geliriz."

A Milli Takım'daki mevcut jenerasyondan büyük beklentisinin olduğunu anlatan Kazancı, "Bu mağlubiyetler biraz moral bozucu ama bu takım yeniden ayağa kalkabilecek güçte. Sergen hoca ve ekibiyle, Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber o ivmelenmemiz tekrar başlar. Son zamanlarda mağlubiyete alışan bir milli takım değildi. Bizi çok sevindiren bir milli takımdı. Biraz nazar boncuğu olsun. Önemli olan büyük turnuvalara hep katılmak, oralarda başarılı olmak. O düzeni bir şekilde oturtabilirsek ben inanıyorum ilerleyen zamanlarda milli takımla büyük başarılar gelecek." dedi.

"Milli takım, Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle katılacak"

Ceyhun Kazancı, ay-yıldızlıların EURO 2028'e katılacağına inandığını vurguladı.

Elemelerde bir "kaza" beklemediğini ifade eden Kazancı, "Ben çok inanıyorum. Geçtiğimiz turnuvadan itibaren katılımcı ülke sayısı da artınca Sergen hoca liderliğinde milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılacağını düşünüyorum. Orada bir kaza kesinlikle beklemiyorum. O potansiyele sahibiz, hocayla da beraber yeni bir sinerjiyle inşallah ilkbahardan itibaren başlayan yeni bir galibiyet serisi olacak, yaşayacağız. Milli takımın potansiyeli çok yüksek, dünyanın en büyük kulüplerinde oynayan çok büyük yıldızlarımız var. Bazı pozisyonlarda eksiklerimiz var, bu ara dönemde de mutlaka hoca da teknik ekibiyle beraber izlemelerini yapacak, belki yeni yüzler de görmeye başlayacağız. Milli takımın Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle katılacağını düşünüyorum. İnşallah orada da bir sürpriz yaşamayız." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'da forma giyen Türk oyuncular Ali Yavuz Kol, Ayberk Karapo, Emirhan Boz ve Güven Yalçın'ın performanslarından övgüyle söz eden Kazancı, "Şu an düzenli şekilde oynayan Ali Yavuz Kol var, güzel performans gösteriyor. Ümit Milli Takım'a iki oyuncu veriyoruz, Ayberk Karapo ile Emirhan Boz. İnşallah bu sayı daha da artar. Forvet noktasında milli takımda tartıştılar. Güven Yalçın bizde, sezona hiç fena performansla başlamadı. Güven, daha önce milli de olmuş bir oyuncu. Adaylarımız var, daha da fazlası var. Bizim Türk oyuncularımız daha genç, potansiyeli çok yüksek oyuncuları seçtik. Onların gelişimi tamamlandığında inanıyorum ki A Milli Takımımıza da bütün kategorilerimize de oyuncular vermeye başlayacağız. A Milli Takım'ı da besleyebilirsek bizden mutlusu olmaz, bunu inşallah yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA