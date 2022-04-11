Kasapoğlu: "Sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz"
AA - Baha Kalmurat - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.
KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı"nda konuştu. (1)