Kasapoğlu: "Sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz" - Haberler

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Kasapoğlu: "Sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz"

AA - Baha Kalmurat - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı"nda konuştu. (1)

Kasapoğlu: Sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz

Kasapoğlu: Sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz

Kasapoğlu: Sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha yukarılara taşımanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz

AA / Baha Kalmurat - Spor

İslami Dayanışma Oyunları, Mehmet Kasapoğlu, Konya, Spor, Haberler

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