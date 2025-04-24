Kartın Kardeşler Olimpiyat Hedefiyle Çalışmalarına Devam Ediyor

Bolu'da artistik cimnastik sporcusu çift yumurta ikizi Kartın kardeşler, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcuların hedefi Türk Bayrağı'nı dünyada dalgalandırmak.

Bolu'da eğitim gördükleri okulda 6 yaşında keşfedilen ikiz cimnastikçiler Metehan ve Emirhan Kartın (19), uluslararası başarılarıyla göz dolduruyor. 6 yaşında okuldaki yetenek taramasında keşfedilerek cimnastik sporuna yönlendirilen ikiz kardeşler, 13 yıldır artistik cimnastik branşında ulusal ve uluslararası pek çok başarıya imza attı. Emirhan Kartın, son olarak Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Antrenmanlarını birlikte sürdüren kardeşler, milli formayla Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Kartın kardeşler, antrenörleri İbrahim Bulut'un rehberliğinde madalya basamaklarını tek tek tırmanıyor.

Metehan Kartın: "Çocukluğumuzdan bu yana sürekli yarışıyoruz"

13 yıldır cimnastik ile ilgilenen Metehan Kartın, "Çocukluğumuzdan bu yana sürekli yarışıyoruz. Balkan Şampiyonası'nda altın madalyam var. COMEGYM'de de var. En son İSEF'e gitmiştim. Orada atlama masasında ikinci oldum. Paralel aletinde de üçüncü oldum" dedi.

Metehan Kartın, kardeşi ile uyum içinde çalıştıklarını, zaman zaman aralarında rekabet oluştuğunu da söyledi. Emirhan ile birlikte yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri anlatan Metehan, "İkizimle oturup kahve içmekten arabaya yıkamaya kadar birçok aktivitemiz oluyor. Özellikle araba yıkamak bizim çok sevdiğimiz bir şey. Araba yıkamak, hobi ve bir nevi tedavi gibi bir aktivite" diye konuştu.

Emirhan Kartın: "Kardeşim sayesinde cimnastiğe başladım"

Emirhan Kartın ise cimnastiğe kardeşi Metehan sayesinde başladığını belirterek, "Spora yüzme ile başlamıştım. 6 yaşındaydım, bir gün burada tribünde otururken beni de cimnastiğe aldılar. O vesileyle cimnastiğe başladım ve devam ettim. 13 senedir aynı şekilde devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkemi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum"

Cimnastik sporunda elde ettiği başarıları anlatan Emirhan Kartın, "Balkan Şampiyonası'nda, Akdeniz Şampiyonası'nda madalyam var. En son Dünya Kupası'nda atlama masasında üçüncülüğüm var. Önümüzdeki günlerde Kulüpler Türkiye Şampiyonası için Antalya'ya gideceğiz. Çalışmalar güzel gidiyor. Bu çalışmalar sonucunda da Avrupa takımı belirlenecek. Aynı zamanda World Challenge kamplarına gidilme sonuçları da açıklanacak. Yer hareketlerinde ve atlamada birinci olup takıma girerek ülkemi Avrupa'da gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"

Kartın kardeşler, hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyat şampiyonluğu... Atlama masasında olabilir. Beraber gidip kendimizi göstermek, ülkemizi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa ve dünyada başarı elde etmek istiyoruz. Türkiye Şampiyonası bu hafta sonu yapılacak. Avrupa takımına seçilmek en büyük önceliğimiz. Onun dışında challenge kampları var, onlara da gitmek istiyoruz" dediler.

Bulut: "Birbirleriyle inanılmaz bir rekabete giriyorlar"

Kartın kardeşlerin birbirleriyle rekabet içinde olduklarını belirten Cimnastik Antrenörü İbrahim Bulut ise "Yaklaşık 3 ay öncesine kadar gençler kategorisindeydiler. Şimdi ise büyükler kategorisine yeni geçtiler. 29 Ekim'de Metehan, Bahreyn'de düzenlenen İSEF Dünya Şampiyonası'nda atlama aletinde tıpkı Emirhan gibi ikinci oldu, paralel alette ise üçüncülük elde etti. Ardından Emirhan, aralık ayında Tunus'ta bir yarışmaya katıldı. Ancak orada finalde istediği performansı sergileyemediği için madalya şansını kaçırdı. Daha sonra her ikisi de büyükler kategorisine geçti. Bu geçiş sürecinde hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyebilirim. Bana göre bu gerçekten hızlıydı çünkü büyükler kategorisine geçtiğinizde oraya adapte olmak genelde daha zordur ama onlar kısa sürede uyum sağladılar ve milli takıma seçildiler. Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katıldılar. İkisi de milli takım kadrosunda yer aldı. Emirhan, yerde finale kaldı fakat finalde istediği sonucu elde edemedi. Geçtiğimiz hafta ise Doha'da yapılan Dünya Kupası'nda Emirhan, atlama aletinde üçüncülüğü kazandı. Her şeyin bir anda olmasındansa, basamakları yavaş yavaş çıkarak ilerlemeleri çok daha kıymetli. İnşallah bu istikrarlı çıkışlarıyla dünya ve Olimpiyat madalyaları da gelecektir, biz buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - BOLU