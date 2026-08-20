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Karşıyaka'da Ensar Akgün: 'Şampiyonluk Yakın, Meşaleleri Yakın'

Karşıyaka'da Ensar Akgün: 'Şampiyonluk Yakın, Meşaleleri Yakın'
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Karşıyaka, Düzce Topuk Yaylası kampını tamamladı. Kaptan Muhammet Ensar Akgün, kampın çok verimli geçtiğini, yeni transferlerin uyum sağladığını ve taraftarlara hırslı, savaşçı bir takım izletmek istediklerini söyledi. Takım, hazırlık dönemindeki son maçında Muşspor'a 2-1 yenilirken, yönetim kamp için Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası kampını tamamlayan Karşıyaka'da kaptan Muhammet Ensar Akgün, kulübün sanal medya hesaplarından önemli açıklamalar yaptı. Karşıyaka'nın başarılı savunma oyuncusu Ensar yoğun ve zorlu bir dönem geçirdiklerini ancak hedeflerini ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade etti. Ensar Akgün, aralarına yeni katılan arkadaşlarının takıma çabuk uyum sağladıklarını ve bunu kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Geçen sezon 4 golle oynayan tecrübeli stoper, "Kamp ortamı ilk günden son güne kadar çok iyi geçti. Motivasyon olarak çok iyi durumdayız. Bunu kendi aramızda konuştuğumuzda da hissediyoruz. Onların da çok uyumu çok iyi. Bizim onlara onların bize yaklaşımı çok iyi. Takımı sahiplenmeleri motivasyonları çok yüksek bu yüzden çok mutluyum. Taraftarımıza öncelikle hırslı, savaşçı ve mücadeleci bir takım izletmek istiyoruz. Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın" dedi.

SON MAÇTA YENİLDİ

Karşıyaka, Topuk Yaylası kampını tamamlayıp İzmir'e dönerken oynadığı son özel maçta 2'nci Lig'in iddialı ekibi Muşspor'a 2-1 mağlup oldu. Kaf-Kaf hazırlık döneminde oynadığı 7'nci maçta ilk kez mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılarda yönetim de kamp sonrası takıma ev sahipliği yapan Fenerbahçe'ye teşekkür ederek, "Futbol takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği 12 günlük kamp süresince göstermiş olduğunuz ilgi, misafirperverlik ve destek için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunarız. Takımımızın hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürmesine katkı sağlayan kamp sürecinin, yeni sezon öncesinde kulübümüz adına son derece verimli geçtiğini belirtmek isteriz. Başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere, kamp sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm yetkililere teşekkür eder; yeni sezonda başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı. Karşıyaka, futbolcusu Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferinde sözleşmeye Topuk Yaylası kampını da dahil etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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