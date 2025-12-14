Karşıyaka hata yapmadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta yarıştaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a deplasmanda mağlup olarak yenilmezlik ünvanını yitiren Karşıyaka, Bornova 1877'yi 3-1 yenerek zirve mücadelesine tekrar ortak oldu. Rakipleri lider Kütahyaspor ve Eskişehirspor'un berabere kaldığı haftada kayıp yaşamayan Karşıyaka, 30 puana ulaşarak Kütahya'yla arasındaki farkı 2 puana indirdi. İkinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılı ekip Eskişehirspor'a da 3 puan fark attı.

Evinde oynadığı üst üste dördüncü maçı da kazanan, bu sezon ev sahibi olduğu 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Karşıyaka, şampiyonluk yarışındaki iddiasını tekrar kanıtladı. İlk 11'den 8 as futbolcusu bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen şampiyonluk mücadelesinde çoğu altyapısından gençlerini sahaya sürerek hata yapmayan yeşil-kırmızılı ekip grupta 17 Aralık Çarşamba günü Söke 1970 SK'ya konuk olup 22 Aralık Çarşamba Tire 2021 FK'yla iç sahada karşılaşarak devreyi tamamlayacak.

ADEM-HAMZA KLASİĞİ

Karşıyaka'nın Bornova 1877 önündeki ilk golü önceki hafta Denizli İdmanyurdu galibiyetinde olduğu gibi Adem-Hamza ikilisiyle geldi. As futbolcuların bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası aldığı İzmir ekibinde profesyonel sözleşme imzalar imzalamaz ilk 11'de formayı sırtına geçiren 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, Denizli maçında olduğu gibi yine Hamza'ya müthiş bir asist yaparak rakibin kilidini açtı. Karşıyaka'ya büyük umutlarla geldikten sonra Yasin'in gerisinde yedek kalan Hamza, takım arkadaşı ceza aldıktan sonra bulduğu fırsatı iyi değerlendirip iç sahada üst üste ikinci golünü attı. Karşıyaka'nın ikinci golü de yine Denizli İdmanyurdu maçında olduğu gibi Onur'dan geldi. Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişerek geçen sezondan beri A takımda oynayan 20 yaşındaki Berat da profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti.

KÜTAHYA'DAKİ PANKARTA TEPKİ

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, dün oynanan Kütahyaspor-Eskişehirspor maçında Kütahya taraftarının açtığı pankarta tepki gösterdi.

Başkan Cicibaş, "Kütahyaspor tribünlerinde sergilenen ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüze bizzat armağan ettiği ay-yıldızlı arma üzerinden çarpıtarak, aşağılayarak ve alay konusu haline getiren pankart açık bir saygısızlık, açık bir provokasyon ve açık bir hadsizliktir. Bu yapılan ne tribün mizahıdır ne de rekabetle açıklanabilir. Bu, Atatürk'ün mirasına uzanan bir saygısızlıktır. Karşıyaka Spor Kulübü'nün arması; oyuncak değildir, malzeme değildir, hiçbir kulübün, hiçbir tribünün eline verilecek bir sembol hiç değildir. O arma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanetidir. O emanete dil uzatan da, el uzatan da, görsel üzerinden çarpıtan da sadece Karşıyaka'ya değil, Cumhuriyet değerlerine saldırmış olur. Bu pankart kabul edilemez, savunulamaz, geçiştirilemez. Başta Kütahyaspor yönetimi olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm kurumlar bu skandal karşısında sessiz kalamaz. Bu pankartın derhal kaldırılması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması zorunluluktur. Ama Atatürk'ün emanetine uzanan elleri asla görmezden gelmez. Karşıyaka susmaz. Karşıyaka eğilmez. Karşıyaka'nın armasına uzanan herkes, Karşıyaka'nın tamamını karşısında bulur" dedi.