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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde grubun en formda takımı olarak şampiyonluk yarışına ortak olan Karşıyaka yarın son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Uşakspor'a rakip olacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadele Karşıyaka'nın resmi YouTube kanalından yayınlanacak. Yeşil-kırmızılı ekipte cezası biten Zafer Uysal takımın başında sahada olacak. Uysal yönetiminde son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf üst üste 6 karşılaşmasını kazanmayı başardı.

Karşıyaka haftaya 27 puanla zirvenin 2 puan gerisinde play-off hattında başladı. Grupta 7 maç boyunca kazanamayan Uşakspor ise son iki haftada Söke 1970 SK'yı 1-0, Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek moral tazeledi. Uşakspor'un grupta 13 puanı bulunuyor. Konuk Karşıyaka taraftarlarına Uşakspor deplasmanında 175 kişilik kontenjan ayrılırken, yeşil-kırmızılı taraftarların münferit şekilde Uşak'a gideceği bildirildi. 28 gün sonra deplasmana giden Karşıyaka grupta İzmir dışındaki son maçına 1 Kasım'da Denizli İdmanyurdu önünde çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı