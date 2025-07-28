Karşıyaka Spor Kulübü'nden Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni yönetimi sessizliğini bozarak, "Artık herkesin elini taşın altına koyma vakti gelmiştir. Unutulmamalıdır ki Karşıyaka, sadece birkaç kişinin sırtında değil; tüm camianın birlik ve beraberlik içinde yükselteceği bir değerdir" ifadelerine yer verildi.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Futbol tarafında transferlere devam eden yeşil-kırmızılılar, basketbolda ise şu ana kadar henüz bir aksiyon alamadı. 29 Mayıs'ta yapılan genel kurulda göreve gelen Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetim kurulu da yazılı bir açıklama yaparak camiaya birlik, beraberlik ve destek çağrısında bulundu. Yeşil-kırmızılı kulübün kayyuma gitme riskini ortadan kaldırmak için büyük bir sorumluluk alarak göreve geldiklerini ifade eden yönetim, ileri taşıyacak kişiler olduğu takdirde görevi bırakmaya veya birlikte çalışmaya hazır olduklarının mesajını verdi. Yeni bir yönetim ortaya çıkmadığı takdirde tüm camianın kendileri için değil arma sevgisi için kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazı açıklama şöyle:

"Karşıyaka Spor Kulübü'nün kayyuma gitme riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, hiçbir iradenin ortaya çıkmaması üzerine, büyük bir sorumluluk alarak yönetim kuruluna seçildik. Bu görevi ne bir makam ne de bir unvan olarak gördük. Amacımız, ulu çınar Karşıyaka'nın dimdik ayakta kalması için elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koymaktı. Kimse "Bu yükü biz taşırız" demediği için biz üstlendik. Ancak biliyoruz ki bu sorumluluk, yalnızca birkaç kişinin omuzlarında taşınabilecek bir yük değildir. Yarın gerekirse çekiliriz ama kalıcı olmamız istenirse, Karşıyaka için son nefesimize kadar çalışmaya da hazırız.

Artık herkesin elini taşın altına koyma vakti gelmiştir. Ortada bir irade yoksa, kimse bu sorumluluğu üstlenmiyorsa, o zaman bize destek olup, bu kulübün geleceği için harekete geçmenin tam zamanı. Unutulmamalıdır ki Karşıyaka, sadece birkaç kişinin sırtında değil; tüm camianın birlik ve beraberlik içinde yükselteceği bir değerdir.

Futbol takımımız, planlı ve umut verici bir şekilde yoluna devam etmektedir. Basketbol ve voleybol şubelerimizle ilgili de çok yakında güzel haberleri kamuoyuyla paylaşacağız.

Bizler koltuk sevdalısı değiliz, armaya aşık Karşıyaka sevdalılarıyız." - İZMİR