Karşıyaka, Pazarspor'u deplasmanda yendi ve liderliğini sürdürdü

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Pazarspor'u da deplasmanda 1-0 yenerken 24 yıl sonra sezona 3'te 3'le başlayan lider Karşıyaka'da Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, "Şampiyonluk hedefinde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Bergama Sportif'i konuk edip, ardından ligde üst üste yarıştaki önemli rakiplerinden Turgutlupor ve Batman Petrolspor'la karşılaşacak Kaf-Kaf'ta Ergüllü, "Yolumuza böyle devam etmek istiyoruz. Ligde önümüzde çok önemli iki karşılaşma var. Pazar günü taraftarımız önünde Turgutluspor ve ardından da Batman Petrolspor deplasmanına çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle Turgutluspor maçını kayıpsız geçip onun moral ve motivasyonu ile Batman'a gitmek istiyoruz. Ekibimiz her geçen anlamda daha da iyiye gidiyor" dedi.

Fatih Karagümrük'ten transfer edilen genç orta saha oyuncusu Efe Tatlı'nın Pazarspor maçında sakatlanmasına çok üzüldüklerini belirten Karşıyaka Asbaşkanı İlker Ergüllü, "Çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Geçmişte yaşadığı sakatlığı tekrar yaşadı. Umarım en kısa zamanda iyileşir ve eskisinden daha iyi bir şekilde futbola döner" diye konuştu.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bulunan Karşıyaka Futbol Altyapı Tesisleri'nin tadilatına başladıklarını belirten İlker Ergüllü, "Altyapı tesislerimizi sıfırlamak için çalışmalara başladık. En kısa zamanda talidat sonuçlanacak. Altyapı merkezimizi kulübümüze yakışır bir hale getirmek için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'yı Pazarspor deplasmanında Başkan Azat Yeşil, Mali İşler Sorumlusu Asbaşkan Cenk Karace ve Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da yalnız bırakmadı.