Karşıyaka'nın Forveti Ömer Faruk Sezgin'e Bahis Yüzünden 8 Ay Cezası

Karşıyaka'nın transfer ettiği forvet oyuncusu Ömer Faruk Sezgin, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Yaz transfer döneminde Karşıyaka'nın kadrosuna kattığı Ömer Faruk Sezgin (26), bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, geçtiğimiz günlerde 'bahis oynaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda karar çıktı ve 26 yaşındaki forvet oyuncusu bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'den yeni yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Sezgin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir" denildi. - İZMİR

