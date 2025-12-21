İzmir derbisinde Karşıyaka'nın konuğu Tire 2021 FK

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 15. haftasında yarın oynanacak İzmir derbisinde Tire 2021 FK'yı konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ligin ilk yarısının son karşılaşması olan 15. haftada yarın bir diğer İzmir temsilcisi Tire 2021 FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 14 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan toplayan yeşil-kırmızılılar 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-sarılılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla play-off hattının bir sıra altı olan 6. basamakta bulunuyor. Karşıyaka, taraftarının önünde oynayacağı bu karşılaşmada hata yapmayarak liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Tire 2021 FK ise zorlu rakibini mağlup ederek ilk 5 sıranın içine girmek istiyor.

İç sahada yenilgisiz devam ediyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, bu sezon iç sahada sergilediği başarılı performansla taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, toplayabilecekleri 21 puanın 19'unu elde etmeyi başardı.

Yeşil-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı maçlarda Afyonspor, Balıkesirspor, Nazillispor, Uşakspor, Denizli İdman Yurdu ve Bornova 1877'yi mağlup ederken, Eskişehir Anadolu ile berabere kaldı.

Karşıyaka, yarın konuk edeceği Tire 2021 FK'yı yenerek iç saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı Burak Filik yönetecek

Karşıyaka ile Tire 2021 FK arasında oynanacak müsabakayı hakem Burak Filik yönetecek. Filik'in yardımcılıklarını Ali Gün ve Fatih Etirli yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ege Doruk olacak. - İZMİR