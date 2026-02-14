Haberler

Karşıyaka'nın potada rakibi Galatasaray

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında bulunan Karşıyaka, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maç öncesinde eski oyuncuları Errick McCollum, alacakları için icra takibi başlattı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından kurtulamayan ligin 52 yıllık en köklü takımlarından Karşıyaka yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Maçın bilet fiyatları tam 400, öğrenci 200 TL olarak belirlendi. Ligde üst üste 3 mağlubiyet alan Karşıyaka son 11 maç öncesi 4 galibiyetle kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde küme düşme potasında bulunuyor. İtalyan Antrenör Gianmarco Pozzecco yönetiminde art arda 4 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye son saniyede yenilen Play-Off hattındaki Galatasaray'ın ise 11 galibiyeti var.

MCCOLLUM'DAN İCRA TAKİBİ

Karşıyaka'nın eski basketbolcularından ABD'li oyun kurucu Errick McCollum, alacakları nedeniyle FIBA'ya başvurarak icra takibi başlattı. Yeşil-kırmızılı formayı 2.5 sezon terleten 38 yaşındaki basketbolcuya kulübün 110 bin dolar borçlu olduğu, takside bölünen ödemenin gecikmesi nedeniyle Karşıyaka'ya transfer yasağı uygulandığı bildirildi. McCollum, sanal medya hesabında yaptığı açıklamada 14 aydır Karşıyaka'dan ödeme beklediğini dile getirerek, "Sabırlı ve anlayışlı oldum ama bir insan ancak belli bir noktaya kadar aldatılıp yalanlara maruz kalabilir, sonrasında harekete geçilir" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, daha sonra eski kulübü Galatasaray'a dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
