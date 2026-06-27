Karşıyaka'da Mücahit Aslan da kaldı

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde yıldız oyuncularını tek tek takımda tutmaya başlayan Karşıyaka sağ kanat Erhan Öztürk'ten sonra merkez orta saha Mücahit Aslan'la da sözleşme yeniledi. Geçen sezon takımın en önemli isimlerinden olup sözleşmesi biten 26 yaşındaki futbolcu nikah tazeledi. Sezon içinde 3 ay hak mahrumiyeti alan Mücahit uzun süre formasından uzak kalmasına rağmen 16 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı. Mücahit de Erhan gibi Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün sözleşme yenilemesiyle takımda kaldı. İzmir ekibinde futbol şube yönetimi kontratı biten Alpay Eroğlu ve Ömer Faruk Sezgin'le de anlaşma yolu arıyor.

BELEDİYEYLE GÖRÜŞME

Karşıyaka'da Başkan Yiğit Tusder, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ortaya çıkan kira kriziyle ilgili Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'la görüşme yaptı. İzmir ekibi, 21 yıldır iç saha maçlarını oynadığı eviyle ilgili mülk sahibi olan belediye, kulübün eski yönetimiyle yıllık kira, reklamlardan yüzde 15 pay ve personel, elektrik, su, ısınma, temizlik dahil masrafların yarı yarıya karşılanması konusunda anlaşma yapmıştı. 2026'nın başından başlayan geriye dönük anlaşmanın kulübün karar defterinde yer almadığı öğrenildi. Daha önce kulübün gelir elde ettiği KSK Fanzone'u kapatıp Mavişehir'deki kulüp binasını boşalttıran belediye yönetiminin, eski yönetimle yapılan kira sözleşmesinde Sayıştay raporunu gerekçe gösterdiği iddia ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı