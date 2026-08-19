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Karşıyaka'da Harun Kaya Ayrılığı

Karşıyaka'da Harun Kaya Ayrılığı
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın geçen sezonun önemli isimlerinden sağ bek Harun Kaya, 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yeşil-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı. 25 yaşındaki futbolcu, 26 maçta forma giydiği kulüpten 'bu bir onurdu' diyerek veda etti.

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biri olan ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Harun Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki sağ bek Harun Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun değişilmez isimlerinden birisi olan ve 26 maça çıkan Harun Kaya, "Büyük Karşıyaka Taraftarı" diyerek başladığı paylaşımında, "Bu arma için her şeyimi verdim ve onu taşımaktan gurur duydum. Güzel anlar, harika insanlar ve unutulmaz hatıralar... Bu bir onurdu, her şey için teşekkürler! Kalbimde ve zihnimde çok güzel yeriniz var. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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