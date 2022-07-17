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Karşıyaka'da formayı taraftar tasarlayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'da formayı taraftar tasarlayacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayacak Karşıyaka, formayı taraftarlara tasarlatıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayacak Karşıyaka, formayı taraftarlara tasarlatıyor. Yeşil-kırmızılıların bu sezon giyeceği alternatif formaya taraftar imza atacak. Taraftarların yapacakları forma tasarımlarını 20 Temmuz Çarşamba gecesine kadar tasarim@ksk.org.tr adresine göndermeleri istendi. Beğenilecek tasarım formada kullanılacak.

Tasarım yapan taraftarlara VIP kombine ve imzalı forma gibi hediyeler de verilecek. Kaf-Kaf'ta transferde son olarak 3'er yıllığına imza atan Çorum FK'dan geçen sezon da takımda kiralık olarak forma giyen ofansif orta saha Kerem Pala ile Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu, yeşil-kırmızılılarla antrenmanlara çıkıyor.

KSK TARİHİ MÜZESİ GELİYOR

Karşıyaka'da divan yönetiminin çabalarıyla Karşıyaka Spor Kulübü Tarihi Müzesi hayata geçiriliyor.

Mavişehir'de yer alan ve İlçe Stadı ile Yalı Tesisleri'nin yeni stat projesi kapsamında yıkılması sonrası bir dönem kulübün yönetim merkezi olarak kullanılan bina, tadilatı ve düzenlemesi yapılarak İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de KSK Tarihi Müzesi olarak açılacak. Divan kurulu, yapılacak tadilat ve düzenlemeler için tüm Karşıyakalıların destek ve katkılarının beklendiğini, katkı koyanlara 1500, 3000 ve 5000 TL ve üzeri katkıları için hazırlanan hatıraların armağan edileceği ve katkı koyanların isimlerinin bağış tutarlarına göre müzede yer alacağını duyurdu.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka İzmir Spor Haberler

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