Karşıyaka, 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor

TFF 3'üncü Lig'de geçireceği 7'nci sezonunda şampiyonluk hasretine son vererek 2'nci Lig'e çıkmayı hedefleyen Karşıyaka, 1'inci Grup'taki ilk maçına yarın çıkacak. Yeşil-kırmızılılar ilk hafta Kırşehir spor SFK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın başlama saati stadın ışıklandırma sistemindeki arıza nedeniyle 19.00'dan 17.00'ye alındı.

İzmir ekibinde sezonluk kombine satışları da sürerken, maçın bilet fiyatları maraton alt ve üst 125, numaralı 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL olarak açıklandı. Ekim ayının sonuna kadar iç saha maçlarını akşam oynamayı planlayan Karşıyaka, ışıklandırmadaki arıza nedeniyle eylül ayındaki maçların gündüz olacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "İç saha maçlarımızı oynadığımız Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda yer alan ups elektrik sisteminde yaşanan arıza sebebiyle, cumartesi günü saat 19.00'da oynanması planlanan Kırşehir karşılaşmasının saati 17.00 olarak değiştirilmiştir.

Bununla birlikte yaşanan arızanın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından giderilebilmesi için gereken süre, eylül ayının sonuna kadar oynayacağımız diğer iç saha karşılaşmalarının saatinde de değişikliğe gidilmesine neden olacaktır. Bu müsabakaların saati netleştiğinde, kulübümüz tarafından paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ŞAMPİYONLARI SEÇTİ

Karşıyaka bu sezon zirve hedefiyle teknik direktörlüğe yıllarca Süper Lig'de Trabzon spor dahil birçok takımda çalışıp kupa koleksiyonu yapan Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.

Geçen sezonki kadrosundan 14 isimle yollarını ayıran Karşıyaka, yaz döneminde 13 transfer yaparken, çoğu eski kulüplerinde şampiyonluklar yaşamış liglerinin tecrübeli isimlerini seçti. Karşıyaka'da yönetim transfer döneminde daha önce de birçok şampiyonlukları bulunan, henüz geçen sezon takımlarında şampiyonluk yaşayan kaleci Hakan Canbazoğlu, stoper Onur Akbay, Metin Peker, sol bek Gökhan Meral, sağ kanat Ali Sinan Gayla, son iki sezonun gol kralı İshak Kurt, yine daha önce kupa sevinçleri yaşayan 1'inci Lig ekibi Çorum FK'dan merkez orta saha Hakan Barış, Trabzon spor'dan ön libero Kadir Bakırtaş, Gençlerbirliği'nden orta saha Erdal Öztürk, Süper Lig ekibi Alanya spor'dan 10 numara Mert Torlak, Menemen FK'dan stoper Abdülkadir Öksüz, genç oyuncular orta saha Aygün Özışıkyıldız ve sağ kanat Bedran Ekin'i aldı.

TARAFTARDAN MORAL

Karşıyaka taraftarları lig maratonu öncesi takımın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret ederek moral aşıladı. Antrenmanda futbolcuları tek tek çağıran yeşil-kırmızılı taraftarlar, antrenman sonrası saha kenarında tezahüratlarla meşaleler yakıp havai fişek şovu yaptı. Karşıyakalı futbolcular da taraftarlarla birlikte meşale yaktı.

Ziyarette tesis çevresindeki boş araziye düşen bir havai fişeğin kuru otları tutuşturduğu, itfaiyenin müdehalesiyle ateşin söndürüldüğü öğrenildi.

İSİM SPONSORLUĞU İPTAL

İzmir'in 112 yıllık en eski spor kulübü olan Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü'nün futbol takımına vermeyi planladığı isim sponsorluğu ise rafa kalktı. Başkan Ergüllü'nün sosyal medyada taraftarlardan gelen tepki sonrası takıma şirketi aracılığıyla isim sponsorluğu desteği verme projesinden vazgeçtiği öğrenildi. Ergüllü, Karşıyaka isminin başına veya sonuna hiçbir ismin gelmeyeceğini duyurdu.