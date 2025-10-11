Kars 36 Spor ile Şırnak Petrol Spor Karşılaşmasının Hakemleri Belirlendi

Kars 35 Spor, Şırnak Petrol Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Şırnak petrol Spor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine beklemeye başladı.

Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda Pazar günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Trabzon Bölgesi hakemlerinden Enes Yakup Baş yönetecek. Baş'ın yardımcılıklarını Serkan Kaya ve Kadir Kaan Yavruoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4!üncü hakemi Tunahan Ateş.

Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak Kars 36 Spor, Şırnak Petrol Spor karşılaşmasına Karslılar davet edildi. Yeşil beyazlı ekibin ilk karşılaşmadan galip ayrılması bekleniyor. - KARS