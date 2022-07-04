Karamürsel'de 29. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi - Haberler

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Karamürsel'de 29. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi

AA - Melih Palas - Spor
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Karamürsel'de 29. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 29. Geleneksel Atıcılık Yarışması yapıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 29. Geleneksel Atıcılık Yarışması yapıldı.

Karamürsel Belediyesi ile Avcılık ve Atıcılar İhtisas Kulübünce Karapınar Mahallesi Kum Ocakları Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, ilçe ve çevre illerden çok sayıda sporcu katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, geleneksel hale getirdikleri atış müsabakalarını her yıl düzenli olarak büyük katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yarışmaya çevre illerden katılımların yüksek olması, bizleri mutlu ediyor. Amacımız, önemli organizasyonlara Karamürsel'de ev sahipliği yaparak ilçemizin adını duyurmaktır." dedi.

Yarışmada kurşun, trap, şişe, tabanca ve havalı tüfek atışları yapıldı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Avcılık ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Rıdvan Yılmaz ile Orman Şefi Aslıhan Yemenici de yarışmaları izledi.

AA / Melih Palas - Spor

Karamürsel Hisarcık Kocaeli Spor Haberler

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