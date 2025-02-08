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Karamanlı Wushu Sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Karamanlı Wushu Sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla göz doldurdu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Wushu Kung Fu Antrenörü Kadir Sefa Bayraktar eşliğinde hazırlanan Karaman ekibi, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele etti. Karamanlı sporcular, şampiyonadan 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. 3 gün süren müsabakalarda Karaman ekibinden Meryem Naz Soyyiğit, gençler gunshu (sopa) kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca; Asya Küçük yıldızlar jianshu - kılıç, İclal Nurten Biçer minikler gunshu - sopa ve Ayşe İncebel minikler nangun - sopa kategorilerinde gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Buğlem Sümeyye Akkafa gençler qiangshu - mızrak, Nisa Nermin Türkmen minikler daoshu - kılıç ve Ahsen Erva Atçeken minikler gunshu - sopa kategorilerinde bronz madalya kazanan sporcular oldu.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karamanlı sporcuların şampiyonada büyük bir başarı gösterdiğini belirterek, "Sporcularımızın disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde bu dereceleri elde ettik. Karaman'ı başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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