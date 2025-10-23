Haberler

Karaköprü Belediyespor, Çaykur Rizespor'u Elemeyi Amaçlıyor

Karaköprü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, takımlarının büyük bir mücadele sergileyeceğini ve şanlıurfa halkının desteklenmesiyle sürpriz yapabileceklerine inandığını ifade etti.

Nesine 3. Lig 2 Grup ekiplerinden Karaköprü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig takımlarından rakibi Çaykur Rizespor'u elemeyi hedefliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, düzenlediği basın toplantısında, mütevazı bir kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Süper Lig ekibini kentimize getirdiğimiz için mutluyuz. Zevkli ve keyifli bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah rakibimizi yenerek bir üst tura çıkacağız. Türkiye gündemine takımımızın oynayacağı iyi oyunla geleceğine inanıyoruz. Futbolcularımız da bu önemli maç için ekstra hazırlık yapıyor. Şanlıurfa'da futbol sevgisi üst düzeyde olan bir kent. Seyirci desteğimizle Rize temsilcisinin kupaya veda etme ihtimali yüksek görünüyor. Bu tür kupa maçlarında bizim gibi takımlar sürpriz yapmaya alışkındır."

Karaköprü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 30 Ekim Perşembe günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor



